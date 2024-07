Jim Morrison: ¿Por qué su muerte sigue siendo un misterio 53 años después?

Las letras espirituales, y a menudo con mensajes existencialistas con énfasis en el sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte, unido a la imagen excéntrica llevaron a Jim Morrison junto a la banda The Doors al éxito en solo 6 años de trayectoria, tiempo en el que generaron un legado que se mantiene vigente hasta nuestros días.

Pero los reflectores no siempre son positivos para los personajes que afrontan una constante exposición, y a Morrison la constante observación y obsesión de su público por su carisma y capacidad para crear canciones, lo llevaron pronto a tener un comportamiento errático.

Esto lo llevó a aislarse, a tener relaciones tensas con miembros de The Doors, así como con su pareja Pamela Courson, y lo más complicado, lo llevó a refugiarse en el abuso de sustancias, como el alcohol y otras drogas de las cuales llegó a presumir había abusado hasta atentar contra su propia vida.

Pero estas afirmaciones sólo son rumores, y parte de teorías en torno a la muerte del icono de la música rock, rumores que han sido resultado de su fama, mensajes y comportamientos que han hecho creer a los fanáticos que su muerte un 3 de julio de 1971 pudo ser consecuencia de factores que nunca fueron esclarecidos.

La muerte de Jim Morrison

Jim fue encontrado muerto en su apartamento en París, Francia por su novia Pamela Courson la madrugada del 3 de julio, ella intentó reanimarlo sin éxito, por lo que no tuvo más remedio que llamar a la policía y a los médicos, quienes después de un análisis lo declararon muerto, la causa oficial: un fallo cardiaco.

Jim Morrison en The Doors.

Sin embargo nunca se realizó oficialmente una autopsia al cuerpo de Morrison, por lo que su muerte sigue siendo un misterio y motivo de conversación entre los fans de la música de The Doors; hoy en día se sigue hablando de las posibilidades que le habrían quitado la vida a Morrison.

Entre ellas destacan versiones que ponen como culpable a la propia Pamela Carson, otras que aseguran que falleció de una sobredosis por el abuso de alguna sustancia, o que incluso el cantante se quitó la vida al no soportar la presión de la fama que alcanzó con su banda en aquellos años.

Además Jim murió a los 27 años de edad, lo que aumenta el interés y el misterio de su caso, pues artistas como Janis Joplin, quien murió por sobredosis de heroína, como Jimmy Hendrix quien se ahogó con su propio vómito después de una sobredosis de drogas, también han dado de qué hablar por lo misterioso de su muerte a esa edad.

Kurt Cobain y Amy Winehouse son otras de las personalidades que murieron a los 27 y que conforman la famosa lista del club de los 27.

Pamela Courson, novia de Jim, también murió a la edad de 27 años por una sobredosis de heroína, un motivo más que ha generado especulaciones e interés respecto a la muerte de Morrison.

Actualmente la banda The Doors, cuenta con más de 10 millones de escuchas en la plataforma de streaming Spotify, donde se pueden escuchar canciones escritas por Morrison como “Rides or the storm” o “People are strange”, considerados emblemas de la discografía del grupo y que en la actualidad permanecen como dos de sus temas más reproducidos con 362 millones y 412 millones de streams.

