“Debería de estar ahí ahora”, dice divertido Jesús Zavala al recordar los ensayos que está haciendo de un monólogo teatral que estrenará mañana en La Teatrería.

El actor que dio vida a Hugo Sánchez en Club de Cuervos ha estado en las últimas semanas integrándose a la puesta Ahora después, original del argentino Guido Zappacosta, con duración de 70 minutos.

La obra, que ha sido un éxito en tierras pamperas, tiene como hilo conductor la reconstrucción del vínculo de un hijo con su padre.

“Es un monólogo, estoy aterrado con eso”, recalca Zavala. “Es un texto denso acerca de las pérdidas, de cómo cerrar ciertos ciclos, de agradecer las cosas”, añade.

Ahora después, surgida durante la pandemia, resultó ganadora del concurso CONTAR Feria teatral de Buenos Aires, organizado por la Asociación de Productores Teatra les) y la Asociación Argentina de Actores) y tiempo después, en España, obtuvo el Premio Internacional Teatro Joven. Hace tres años, en 2022, fue seleccionada para el Cimientos 2022 Play Development Programa, organizado por el IATI Theater.

Zavala, también actor en las cintas Dime cuando tú y Todas menos tú, acaba de estrenar la comedia Loco por ella, actualmente en cines.

La película que aborda de manera serie el tema de la salud mental, es protagonizada por Minnie West, quien interpreta a una joven internada en un psiquiátrico y Diego Klein, quien desea “salvarla”.

El personaje de Zavala tiene TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que, de acuerdo con diccionarios médicos, es un patrón de pensamientos no deseados y miedos conocidos como obsesiones que llevan a realizar conductas repetitivas, también llamadas compulsiones, interfiriendo con la vida diaria.

En la vida real, Jesús reconoce tener una obsesión que no le permite secarse fuera de la regadera, ni salir sin cambiarse de ropa en el baño.

“Las puertas abiertas también me ponen mal, ya sea la alacena, el clóset, baño, lo que sea, y no puedo dormir con una ventana cerrada, sea el clima que sea, si llueve le dejo al menos emparejadito. Saber que es un búnker el cuarto, me pone muy mal”, detalla.

Para lo que resta del año también espera el estreno del filme de terror No dejes a los niños solos, así como la segunda temporada de Cada minuto cuenta, serie basada en el terremoto que azotó a la Ciudad de México en 1985.