Jessie J sorprendió a sus seguidores al compartir el difícil momento de salud que enfrenta y que la obligó a hacer una pausa temporal en su carrera.

El pasado 3 de junio, la cantante británica publicó un video en sus redes sociales, donde abrió su corazón y reveló a su público que fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Quiero compartirlo con mis fans y con la gente que me quiere. Siempre he compartido todo lo que me pasa en la vida. Antes de que saliera mi nueva canción me diagnosticaron cáncer de mama”, dijo.

La intérprete de "Domino" también explicó que, por fortuna, la enfermedad se encuentra en una etapa temprana lo que aumenta las posibilidades de su recuperación.

"Estoy resaltando la palabra ‘temprana’. El cáncer es terrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘temprana’”, continuó.

Con el humor que la ha caracterizado, Jessie adelantó que, tras su presentación en el Summertiem Ball de Londres, el próximo 15 de junio, se alejará de los escenarios para someterse a una intervención quirúrgica y continuar con su tratamiento.

“Voy a desaparecer un rato para operarme y volveré con un pecho enorme y más música”, bromeó.

La palabras de la británica no tardaron en hacer eco entre sus seguidores quienes no tardaron en expresarle su cariño y apoyo a través de varios mensajes: "Ta mando fuerza de super mujer", "Te amamos Jessie", "Eres tan valiente por compartir como lo haces", "Gracias por compartir tu historia Jessie, y ser tan abierta", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

