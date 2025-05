Un día, la cantante española Jennifer Rojo decidió ir a que le leyeran las cartas del tarot. No esperaba una revelación mágica, asegura, ni una certeza absoluta sobre el futuro que le esperaba, pero fue ahí donde encontró la inspiración para una canción y de ahí nació “Tarot”, su más reciente sencillo.

“Fui a leerme las cartas del tarot, y todo lo que narro en la canción ocurrió tal cual. Creo mucho en Dios, en la conexión divina y en el destino. Entonces, en ese momento también le pedí inspiración al Señor para saber qué tenía que hacer, y de ahí salió ese coro tan bonito, que realmente parece una oración. Mi sueño es que muchas almas lo canten juntas”, explicó.

Rojo nació en Barcelona, pero la brújula de su carrera siempre apuntó a México. Cuenta que creció escuchando mariachis y baladas mexicanas en casa, lo que hizo que dirigiera su carrera a un género como los corridos tumbados.

Lee también Actor de "Harry Potter" es operado de emergencia; sufre fuerte crisis respiratoria

“Yo creo que también en otra vida estuve aquí. Me acerqué a este género porque la musicalidad y la instrumentación me parecen muy ricas, y me lo paso increíble. Me siento más libre, puedo ser un poco más directa, sin tantos tapujos”.

La artista hace énfasis en que no busca imitar ni replicar narrativas que han distinguido a este género como el narcotráfico o la violencia; ella quiere contar historias personales en su música.

“Puedo hablar de amor con un poquito más de picardía, de valentía, pero mis letras no promueven violencia ni adicciones. Soy anti eso”, aclara.

Lee también Hace 30 años, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo también unieron sus vidas; así fue la boda televisada

Más que apropiarse de un género, Jennifer le aporta una textura distinta: un acento español, un quejío flamenco, una forma de cantar que convierte lo que podría sonar genérico en algo profundamente singular.

“No he escuchado otra voz española haciendo corrido tumbado”.

Mujeres en los corridos

Dentro de los artistas que la han inspirado en su carrera, menciona a Xavi y, por supuesto, a Belinda, otra artista que navega entre el pop y los géneros regionales sin perder autenticidad es por eso que la ve con admiración y también como un modelo de cómo es posible romper etiquetas sin dejar de ser una misma.

“Ella lo está haciendo muy bien, está rompiendo barreras. Es súper femenina, poderosa, hermosa… como diciendo: ‘Aquí estoy yo’. Un poco por ahí va también lo mío”.

Como compositora, comenta, también se mueve con libertad. No se trata sólo de cantar bien, sino de decir algo que importe. Por eso cuando se le pregunta si el corrido tumbado podría desprenderse de sus narrativas más violentas, responde sin dudar:

Lee también "El juego del calamar 3" y "Horizontes Pokémon 3": estrenos de Netflix en junio

“Claro que sí. Es más, yo estoy dispuesta a promover eso”.

Su primera canción en este estilo se llama “¿Qué tiene esa?”, y es una declaración frontal sobre equidad. “Una reivindicación real de que pongan a la mujer igual que al hombre”, expresa.

No ha sido sencillo entrar a un género dominado históricamente por hombres, dice, pero tampoco lo siente como un obstáculo.

“Me siento súper cómoda en el mundo de los hombres, porque me hago su amiga. Hablamos de tú a tú”, y añade lo que parece ser un lema de vida: “Voy con mentalidad de que no hay diferencia”.

Lee también Los Estudios Churubusco llegan a los 80... con goteras y promesas