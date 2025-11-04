Jennifer Aniston compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde oficializó su relación con un hombre llamado Jim Curtis. La imagen rápidamente se volvió viral y diversos usuarios le han enviado sus mejores deseos a la pareja.

El historial amoroso de la actriz ha pasado por diversas celebridades como Daniel McDonald, Vince Vaughn y John Mayer, entre otros. Sin embargo, la estrella de Hollywood solo se ha casado dos veces: con Brad Pitt (2000-2005) y con Justin Theroux (2015-2018).

Lee también El hombre que estrelló su auto contra la casa de Jennifer Aniston; acusado de acoso y vandalismo

¿Quién es Jim Curtis, el novio de Jennifer Aniston?

Jim Curtis, de 50 años, no pertenece al mundo de la farándula ni del cine. Según su perfil en LinkedIn, se describe como consultor de negocios, asesor y orador.

A través de su página web, Curtis explica que se dedica al “hipno-coaching”, una técnica con la que busca guiar y transformar a las personas de forma “profunda y corporal”. Además, se ha descrito como un “pionero del bienestar”.

En su sitio, el coach de salud señala que ha trabajado por más de dos décadas en la reprogramación de la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”. También asegura que puede ayudar a “liberar el dolor y abrir el corazón para un amor más profundo y sano”. Entre sus clientes destacan actrices como Miranda Kerr y Chrissy Teigen.

Aunque el amor entre Jennifer Aniston y Jim Curtis está en el aire, la actriz mantiene una agenda llena de proyectos, entre ellos la serie “I’m Glad My Mom Died”, donde interpretará a Alex Levy, presentadora de The Morning Show.

Hasta el momento, la protagonista de películas como “Marley y yo” (2008) o “Mi novia Polly” (2004) no ha dado más detalles sobre su nueva relación ni ha hecho declaraciones públicas respecto a su vida sentimental.

Lee también Jennifer Aniston y Barack Obama, ¿el romance que comienza a sonar en Hollywood?