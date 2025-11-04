Más Información

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

México, con siete galardonados, es el país latinoamericano con más Premios Cervantes

compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde oficializó su relación con un hombre llamado Jim Curtis. La imagen rápidamente se volvió viral y diversos usuarios le han enviado sus mejores deseos a la pareja.

El historial amoroso de la actriz ha pasado por diversas celebridades como Daniel McDonald, Vince Vaughn y John Mayer, entre otros. Sin embargo, la estrella de Hollywood solo se ha casado dos veces: con Brad Pitt (2000-2005) y con Justin Theroux (2015-2018).

¿Quién es Jim Curtis, el novio de Jennifer Aniston?

Jim Curtis, de 50 años, no pertenece al mundo de la farándula ni del cine. Según su perfil en LinkedIn, se describe como consultor de negocios, asesor y orador.

A través de su página web, Curtis explica que se dedica al “hipno-coaching”, una técnica con la que busca guiar y transformar a las personas de forma “profunda y corporal”. Además, se ha descrito como un “pionero del bienestar”.

En su sitio, el coach de salud señala que ha trabajado por más de dos décadas en la reprogramación de la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”. También asegura que puede ayudar a “liberar el dolor y abrir el corazón para un amor más profundo y sano”. Entre sus clientes destacan actrices como Miranda Kerr y Chrissy Teigen.

Aunque el amor entre y Jim Curtis está en el aire, la actriz mantiene una agenda llena de proyectos, entre ellos la serie “I’m Glad My Mom Died”, donde interpretará a Alex Levy, presentadora de The Morning Show.

Hasta el momento, la protagonista de películas como “Marley y yo” (2008) o “Mi novia Polly” (2004) no ha dado más detalles sobre su nueva relación ni ha hecho declaraciones públicas respecto a su vida sentimental.

