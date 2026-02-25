Retomar el rol de luchador de artes marciales implica para Jawy Méndez, conductor del matutino Venga la alegría (Fin de semana), realizar cambios radicales en su rutina, incluyendo espaciar la convivencia con su esposa, Daniela Loaiza.

El sacrificio dice, vale la pena, pues va hoy por la victoria en la pelea estelar del evento Combate global, enfrentándose a John “El Sicario” Padrón, encuentro que marcará su tercera participación como peleador.

“Grabo, dejo a mi familia, a mis amigos, a mi esposa, toda mi vida cotidiana, para venirme a Estados Unidos a entrenar, regresar solo a grabar Venga la alegría y luego volverme a ir”, explicó.

Por más de 11 años Jawy ha explorado distintas facetas profesionales, desde la de influencer y músico, hasta la de conductor televisivo, sin embargo, asegura que nada se compara con el nivel de exigencia que ahora tiene de cara a la competencia que se realizará esta tarde en Burbank, California.

“Esto no es un evento como el Super Nova. No tiene nada que ver en cuanto al nivel ni a los aspectos que puede causar una verdadera pelea. Muchos que compiten no saben ni golpear. Allá es un 10 de riesgo y acá es 100% de riesgo”.

En las últimas semanas, el exintegrante de Acapulco Shore y La Granja VIP, entre otros realities, ha dejado atrás su imagen de presentador para concentrarse en su preparación física y mental.

“Estoy de tiempo completo. Solo viajo los viernes en la noche para llegar el sábado muy temprano a grabar Venga la alegría (Fin de Semana). Los domingos, después del programa, me voy directo al aeropuerto para regresar a Los Ángeles”.

Jawy, quien expone su vida pública a través de redes sociales, enfrenta también con temple las críticas a su trabajo.

"La verdad que estoy feliz con la vida que llevo, de la gente que ahí está tirando hate la verdad ya soy muy inmune a eso", asegura.

El combate se llevará a cabo hoy a partir de las 18:00 horas y se transmitirá a través del canal de YouTube de Combate Global, además de plataformas digitales como Samsung TV.