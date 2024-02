Javier Poza sale abruptamente de Grupo Fórmula tras 14 años de estar al aire

El comunicador Javier Poza cerró un ciclo en Grupo Fórmula, al anunciar el día de ayer que esa era la última transmisión de su programa de radio y que era el momento de decir adiós después de 14 años de labor en dicha empresa.

"Hoy se termina un ciclo por demás importante en mi vida profesional y, por qué no decirlo, también en la personal, ya que este espacio, durante este tiempo la ha marcado en absolutamente todos los aspectos", fue como Javier Poza comenzó el comunicado con el cual dio a conocer dicha noticia.

Continúo explicando que justamente en 2024 él cumplía 30 años de estar trabajando en la radio, 20 de manera ininterrumpida y 14 de ellos en Grupo Fórmula, empresa que al día hoy está apostando por una nueva etapa que lo obliga a decir adiós a ese espacio, pero antes agradeció a quien le brindó la oportunidad de estar frente a un micrófono.

"Me voy, sobre todo, inmensamente agradecido con Jaime Azcárraga por su confianza, libertad editorial, gratitud, apoyo y a quien siempre durante todo este tiempo y en este último minuto, le manifesté lo afortunado que me sentía de ser parte de su equipo".

Señaló que él y su equipo, comandado por su productor Giovanni Morales, se iban contentos y orgullosos por lo logrado con el espacio que tuvieron durante tanto tiempo y dejaron bien posicionado, y les agradeció el apoyo recibido.

"Gracias, sobre todo, a ustedes principalmente, ustedes que día a día nos ven, nos escuchan, nos prefieren. La verdad de las cosas es que no tenemos por el momento proyecto alguno, pero espero, con fe y esperanza, surja uno muy pronto y pueda con emoción informarles sobre ello", expresó Poza.

Al hablar del lado positivo de su salida de Fórmula, Javier dejó entrever que la decisión le fue anunciada con muy poco tiempo de anticipación, porque aseguró que fue inesperada, pero que aprovechará para reflexionar y recargar baterías.

"Lo que sí les comparto desde ahora es que, desde siempre, la radio es mi vida y mi pasión, en ella comencé y en ella me gustaría continuar. No puedo irme sin agradecerles especialmente a ustedes, nuestro público, la confianza, la cercanía, la complicidad, la oportunidad de informarnos y de ser parte de su día a día. Espero seguir contando con ustedes siempre, si la vida me da la oportunidad de seguir frente a un micrófono".

Para cerrar este emotivo momento, el comunicador hizo una reflexión acerca de la dignidad y el respeto:

"Aunque el futuro sea incierto, sobre todas las cosas, sin importar qué, dense siempre su lugar, háganle caso a la intuición y hablen con el corazón en la mano, como yo siempre lo he hecho. Por fortuna, ésta no ha sido la excepción. Un abrazo, de verdad, y hasta siempre. Muchísimas gracias", finalizó.

