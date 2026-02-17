James Van Der Beek murió el pasado 11 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, antes de su partir, el actor tuvo un gesto íntimo y profundamente romántico con su esposa, Kimberly; y es que, decidió renovar sus votos matrimoniales.

La ceremonia, contó la propia Kimberly, ocurrió apenas horas antes del fallecimiento del James y aunque fue un tanto inusual, estuvo llena de amor.

“Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos. Llenaron nuestra habitación de flores, velas, y renovamos nuestros votos desde la cama”, contó en entrevista con la revista "People".

Lee también James Van Der Beek: deudas con el fisco y altos gastos médicos marcaron sus últimos años

Al encuentro asistieron los seis hijos de la familia, algunos familiares y amigos cercanos, mientras que otros participaron a distancia a través de Zoom.

“Fue sencilla, hermosa y conmovedora”, añadió.

James y Kimberly se conocieron en 2009 durante un viaje a Israel, y un año después unieron sus vidas en la ciudad de Tel Aviv.

Durante más de 15 años la pareja se convirtió en una de las más sólidas del medio del espectáculo y formaron una hermosa familia que presumían en sus redes sociales.

Tras la muerte del actor, amigos cercanos impulsaron una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a la familia, luego de que los costos médicos derivados de su enfermedad y el tratamiento prolongado los dejaran sin recursos suficientes.

Lee también James Van Der Beek: deudas con el fisco y altos gastos médicos marcaron sus últimos años