INBAL fija condiciones para la gestión de la Colección Gelman Santander; permisos y conservación serán vigilados
James Van Der Beek murió el pasado 11 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, antes de su partir, el actor tuvo un gesto íntimo y profundamente romántico con su esposa, Kimberly; y es que, decidió renovar sus votos matrimoniales.
La ceremonia, contó la propia Kimberly, ocurrió apenas horas antes del fallecimiento del James y aunque fue un tanto inusual, estuvo llena de amor.
“Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos. Llenaron nuestra habitación de flores, velas, y renovamos nuestros votos desde la cama”, contó en entrevista con la revista "People".
Al encuentro asistieron los seis hijos de la familia, algunos familiares y amigos cercanos, mientras que otros participaron a distancia a través de Zoom.
“Fue sencilla, hermosa y conmovedora”, añadió.
James y Kimberly se conocieron en 2009 durante un viaje a Israel, y un año después unieron sus vidas en la ciudad de Tel Aviv.
Durante más de 15 años la pareja se convirtió en una de las más sólidas del medio del espectáculo y formaron una hermosa familia que presumían en sus redes sociales.
Tras la muerte del actor, amigos cercanos impulsaron una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a la familia, luego de que los costos médicos derivados de su enfermedad y el tratamiento prolongado los dejaran sin recursos suficientes.
