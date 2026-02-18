Desde el exterior de una mansión rodeada por el bosque, tres jóvenes observan el momento en el que el inquietante personaje de James Van Der Beek, un pastor que ejerce control absoluto sobre una comunidad cerrada, comete un asesinato. La escena es uno de los momentos más perturbadores del tráiler de "The Gates", uno de los últimos proyectos que el actor filmó antes de su fallecimiento, a los 48 años.

Este miércoles 18 de febrero, Lionsgate liberó el adelanto del thriller liderado por el actor de la serie “Dawson's Creek”, quien desde 2023 enfrentó una ardua batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3.

¿De qué trata "The Gates"?

En “The Gates”, Mason Gooding, Algee Smith y Keith Powers se suman como protagonistas al interpretar a tres universitarios que emprenden un viaje por carretera con la intención de divertirse.

Sin embargo, la travesía toma un rumbo equivocado cuando deciden tomar un atajo que los conduce a una urbanización remota y amurallada, donde presencian un homicidio perpetrado por Jacob, el personaje de Van Der Beek.

Atrapados en el lugar durante la noche, el trío es culpado, perseguido y dividido por sus propias creencias, mientras el pastor, de mirada fría y con un dominio inquietante de las armas, se establece como el patriarca calculador en la zona.

El lanzamiento del tráiler se produce una semana después de que Kimberly, esposa del actor, anunciara su muerte el pasado 11 de febrero. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo”, escribió. “Esos días llegarán. Por ahora pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Pese a su enfermedad, Van Der Beek continuó trabajando en los últimos años y participó en producciones como “Sidelined: The QB and Me”, “Sidelined: Rewind with Noah and Siena” y “Sidelined 2: Intercepted”, además de aparecer en la serie derivada de “Legally Blonde”, titulada “Elle”.

“The Gates” tiene previsto su estreno en cines el próximo 13 de marzo.

El director habla tras la muerte de James Van Der Beek

En declaraciones a Entertainment Weekly, John Burr, director de “The Gates”, se refirió al actor como una “leyenda”.

“Era un hombre de gran convicción, y estaba claro que abordaba la vida con un sentido único de pasión y dedicación que aplicaba a todo, desde su trabajo hasta su familia y la vida que había construido en la zona rural de Texas después del éxito inicial de su carrera”, señaló.

Añadió que tanto el elenco como el equipo fueron afortunados de trabajar con él: “Aportó experiencia y perspectiva al papel, y forjó profundas relaciones con sus compañeros de reparto y con el equipo”.