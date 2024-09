A unas semanas de que Antonella, la hija de Ivonne Montero, fuera sometida a una cirugía de corazón abierto debido a una afección que padece, la actriz ha dado una nueva actualización sobre la recuperación de la pequeña, de 11 años.

Montero ya había informado a inicios de mes que la operación había sido exitosa. No obstante, la menor sufrió algunas complicaciones durante el proceso debido a la delicadeza de la intervención.

“Antonella ya está reponiéndose de esa cirugía que, afortunadamente, fue un superéxito. Todo lo del corazoncito quedó espectacular, mejor no pudo ser. Antonella va a estar muy bien. En la recuperación hubo momentitos de crisis que, ya sabes, nos preocuparon demasiado”, compartió en entrevista con "De primera mano", sonriente.

Antonella es la hija única de Ivonne Montero, en la actualidad tiene 11 años. Foto: Instagram

La también cantante añadió que su hija ha tenido que hacer una pausa en su escolaridad y se encuentra en reposo absoluto, tomando medicamentos. Aunque ya puede realizar actividades sencillas como bajar escaleras e interactuar con algunas de sus amigas.

Asimismo, recordó que durante el procedimiento de Antonella, cerró sus ojos y encomendó la salud de esta a su padre, Fabio Melanitto, quien falleció en 2018.

“Por supuesto, (le dije): ‘está tu hija aquí, acompáñala, asístela y acompáñala’. Claro, sí, pues es su papá, y estoy segura de que él está ahí. Además, muchas veces yo lo siento, de repente lo siento y agradezco”, reconoció.

Añadió que, aunque Antonella no tuvo cercanía con su padre, tienen una fotografía en casa y honran su memoria cada Día de Muertos. Precisamente, previo a la cirugía, se cumplió un año de su fallecimiento, pero no hicieron nada especial debido a que la niña estaba hospitalizada. Sin embargo, Ivonne cree que su presencia no la abandonó y le dio fuerza para enfrentar la cirugía.

Sonriente, destacó la valentía de la pequeñita, que en ocasiones tenía dolores fuertes por la manguera que se utiliza para drenar.

"Me decía: 'Mami, ¿estoy siendo fuerte?' Y yo le respondía: 'No tienes idea de la fortaleza que tienes. Eres la más fuerte de las fuertes.'"

Antonella nació con una cardiopatía congénita que afectaba su capacidad de oxigenación. Cabe mencionar que ya había sido intervenida quirúrgicamente a los nueve meses y por segunda ocasión a los dos años. No obstante, Ivonne sabía que la pequeña tendría que pasar por otro procedimiento médico cuando creciera.