La maternidad y la posibilidad de repetir la experiencia inquietó a Irene Azuela antes de la pandemia. Tener otro hijo o no, reconoce, le hacía sentir culpa sin saber por qué. De ahí que, cuando leyó la novela Casas vacías viera en la historia la posibilidad de articular en el teatro todas esas sensaciones.

“En ese momento yo buscaba tener otro hijo y por alguna u otra razón no se daba, lo que me tenía muy inquieta. Me preguntaba, ¿de qué se trata esto de hacer una familia? ¿Por qué un hijo no es suficiente? ¿Por qué dos es mejor que uno?”

“Me sentía como si careciera de algo. Entonces leo Casas vacías y me topo con estas dos personas que viven universos de muchísimas violencias, y pienso en lo valioso que es que una autora como Brenda se atreva a articular los pensamientos que a muchísimas mujeres nos atraviesan y que no nos atrevemos a compartir”, dice en entrevista.

Lee también Irene Azuela mostrará el lado oscuro del arte

Irene con Paula Watson, Mariana Giménez, Mariana Villegas y la productora Berenice González. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La novela devela acciones y pensamientos acerca de la maternidad a través de dos mujeres que viven esta etapa desde lugares y condiciones distintas: una con rechazo e incomodidad, y la otra, que busca desesperadamente la felicidad en la esperanza de ser madre.

“Es una pieza muy dura, que va a llevar al público a hacerse las mismas preguntas que nosotras: ¿qué significa ser mujer? y ¿por qué las expectativas de la realización y del éxito femenino giran en torno a la maternidad? Me pareció de una potencia tremenda. Pensé que, si Brenda Navarro —la autora— nos estaba ofreciendo las palabras desde estos personajes, ¿por qué no ponerles cuerpos? Entonces busqué a Mariana y supe que ella tenía que dirigir esto”.

Mariana Giménez, directora de la puesta, reconoce que le costó trabajo terminar de leer el libro, pues le pareció una trama dolorosa.

Lee también Niurka duda del plan de maternidad de su hija Romina Marcos

“Era la pandemia y estábamos sensibles, pero me atrapó y no pude parar. Nos abocamos a la idea de llevar esta historia tan necesaria al escenario y pasaron años. Es un proyecto largamente acariciado que arranca finalmente este mes”.

La puesta gira en torno a dos mujeres cuyas vidas se entrelazan a partir de un niño. Una de ellas, su madre biológica, lo pierde en el parque, mientras que la otra lo encuentra y decide llevárselo a casa para criarlo como propio.

“Es una premisa rara, que va develando que estas mujeres tienen un contexto y un pasado de violencia, de mandatos impuestos en torno a ser madre, que la orillan a este acto, que, desde luego, es reprobable. Sin embargo, el contexto nos muestra la soledad, desesperación y angustia de estas mujeres”, añade.

Lee también Maternidad impuesta, burocracia y castigo: el caso del recién nacido abandonado en Tultitlán

De vuelta el teatro

Irene, quien en 2013 debutó como productora con la obra Salomé, decidió que este era el texto con el que quería regresar al teatro en ese rol.

“Es una producción relativamente pequeña porque tenemos un Efiteatro (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional), pero siempre hay algo que falta. Aun así, me encanta pensar que las cosas se pueden hacer”, comenta Irene.

Sobre si su nombre hoy, con 25 años de carrera, es señal de calidad para el público y posibles inversionistas, la actriz de filmes como Quemar las naves y series como Monarca y Como agua para chocolate dice enfática que no lo sabe.

“Yo no sé si yo sea una garantía, pero sí hay un compromiso, el teatro se tiene que hacer con toda la convicción del mundo, hoy son pocos los actores que ponen este tiempo, esfuerzo y dedicación al teatro siendo que no se compara en sueldos con lo que se gana en una serie”.

Casas vacías se estrena este viernes en el Foro Shakespeare, con las actuaciones de Mariana Villegas y Paula Watson.