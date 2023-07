Ingrid Coronado y Ana Ferro tendrían acalorada discusión durante el funeral de Fernando del Solar

La relación entre Ingrid Coronado y Ana Ferro, exesposa y viuda respectivamente del fallecido conductor argentino Fernando del Solar, ha estado envuelta en una prolongada controversia. Actualmente, se encuentran en medio de un pleito legal por un inmueble que supuestamente pertenece a Ingrid. Sin embargo, esta disputa no es el único foco de atención en su difícil relación.

Recientemente, el exmánager de Fernando reveló a los medios de comunicación detalles sobre un acalorado enfrentamiento que tuvo lugar durante el funeral del presentador. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Te contamos.

A un año de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro e Ingrid Coronado mantienen una disputa legal por un departamento.

Lee también: Netflix: todos hablan de esta perturbadora serie solo para adultos

Resulta que el pasado 30 de junio se conmemoró el primer aniversario desde la partida de Fernando, y Ana compartió con el matutino "Hoy" que tenía previsto llevar a cabo una ceremonia espiritual en su honor, donde se reuniría con amigos y familiares.

Durante el evento, surgieron acusaciones en contra de la maestra de Yoga, como testimonios de una empleada que asegura que Ferro maltrataba a del Solar. Además, Aarón Olvera (exmánager) afirmó que en el las honras fúnebres, esta trató de impedir que Ingrid y sus hijos accedieran a las capillas donde el conductor estaba siendo velado, lo que desencadenó a una discusión enfrente de los presentes. Dicha situación fue calificada por el profesional como "penosa".

“Esta actitud que tuvo pues bueno ya otras personas se dieron cuenta, repito, no nos queremos meter en estas situaciones muy penosas, que nosotros tratamos de subsanar, tratamos de evitar. Yo en lo particular lo hubieras querido evitar, pero desafortunadamente Fernando no se daba cuenta de muchas cosas", contó Olvera a "Ventaneando".

Lee también: La conmovedora película con Hugh Jackman en Netflix que te erizará la piel

Ana se enfrenta a un nuevo problema

Por otra parte, Jorge Pretelin, amigo del argentino, ha revelado que Ana se niega a devolver una suma de dinero que se le pagó al presentador por una campaña de publicidad que no pudo llevarse a cabo debido a su fallecimiento.

"En esta caso, las marcas y el cliente, muy respetuosa y educadamente lo único que pidió fue la devolución del anticipo para poder rescindir el contrato", explicó.

Pretelin aseguró que trató de arreglarlo directamente con la vida de Fernando, pero no tuvo buena respuesta de ella y cortó todo tipo de comunicación: "empezó a evadir la responsabilidad que pues de alguna manera, como albacea, como heredera y como viuda le corresponde", dijo.

Las contundentes declaraciones se unieron a las de Ángeles Álvarez, una señora que trabajó por un año en la casa del presentador y ahora su viuda. Esta acusó que Ferro era una mala persona y solo quería aprovecharse del dinero de Del Solar.

"De recién que llegué se veía que lo trataba bien, pero ya después decía 'ay, tener que soportarlo'... Le gritaba muy feo, yo no podía decir nada", señaló.

Hasta el momento, la maestra no ha dado declaraciones públicas al respecto.

Lee también: La hija de Babo de Cartel de Santa sacude la red con el traje de baño ideal para este verano

href="https://encuestas.tendenciasdigitales.com:8443/opinio/s?s=11765"> Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares