Imelda Graza-Tuñón reaccionó a la ola de críticas que surgieron tras su debut como cantante en Monterrey. Mediante un mensaje que publicó en sus redes sociales, la joven se defendió de los ataques y llamó “nadaqueverientos” a sus detractores .

La exnuera de Maribel Guardia se presentó este pasado fin de semana en el Auditorio Cumbres, durante la obra "Soltero, Casado, Viudo y Divorciado", para interpretar un popurrí en homenaje a Selena Quintanilla.

La actuación se viralizó en plataformas como TikTok y X, pero no precisamente por las razones correctas. Imelda fue sumamente criticada por olvidar el micrófono al salir del escenario, además de que su interpretación no fue del agrado de algunos usuarios, quienes consideraron que no lucía como una profesional.

Ante los ataques, Imelda no se quedó callada y escribió un mensaje en Instagram para defender su trayectoria y desafiar a quienes critican cada uno de sus pasos.

"Seis años de carrera como cantante en grupo, solista, teatro musical, etc y llegan los nadaqueverientos a querer arruinarla por un tema técnico y por supuesto, porque todo lo que hago lo quieren hacer polémica".

Incluso, se dirigió a sus detractores para agradecerles, aunque de manera irónica, por la publicidad que recibe y prometió no detenerse:

“Por ustedes y por mí, seguiré adelante. Así como nada me ha detenido nunca, me impulso con todo lo que dicen. Nos vemos en la próxima presentación, porque ustedes lo siguen pidiendo”.

Este fue el mensaje con el que la joven respondió a sus detractores. Foto: Captura de pantalla.

De lo que no habló fue de las acusaciones que Paty Muñoz hizo en su contra, y en las que la acusaba de robarle una pista musical.

Según Muñoz, la música que sonó durante la presentación de Imelda pertenece al grupo Bandidas (del que Muñoz forma parte) e iba a hacer utilizada para su relanzamiento.

