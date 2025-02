Cada vez son más los testimonios que aseguran que Imelda Garza, la nuera de Maribel Guardia, tiene problemas de adicciones desde que su esposo Julián Figueroa aún estaba vivo, y que estas adicciones se habrían incrementado a partir de la muerte del cantante en abril de 2023.

Entre los testimonios en contra de Imelda, está el de Nagibe Abbud, excompañera de Garza cuando ambas formaban parte de un grupo musical hace años; Nagibe ha hablado públicamente sobre los graves problemas de Imelda con las drogas, asegura que sí ha descuidado a su hijo José Julián y que hasta trataba mal a Julián cuando estaban juntos.

Nagibe, quien también es activista, afirma que no quería que se hiciera público lo que ella sabe de Imelda, sin embargo, luego de que saliera a la luz una conversación, decidió salir a decir lo que sabe de Imelda porque quien está en peligro es un niño.

La actriz y cantante Nagibe, sobrina de Omar Chaparro, conoce a Imelda desde hace siete años, reiteró en un reciente encuentro con los medios, que fue testigo de que Imelda consume cocaína, tusi y alcohol, por lo que le preocupa lo que pueda pasar con José Julián si el niño está con ella.

Lee también: Imelda Garza se lanza contra Maribel Guardia: "ahora quiere manipularnos con Julián"

"Imelda es dañina para ella misma y por ende para todos los que la rodean incluido un niño menor de edad, por eso hay que alzar la voz, perdónenme, pero si hay pruebas yo no me puedo quedar callada", dijo.

Imelda Garza y Nagibe Abbud fueron compañeras en el proyecto musical "Finnixpop". Fotos: YouTube e Instagram

Imelda Garza desmiente a Nagibe Abbud

Aunque Imelda se ha centrado en desmentir lo dicho por Maribel Guardia en la demanda que interpuso en su contra por violencia familiar, la joven, quien duró 10 años como pareja del fallecido Julián Figueroa, también se ha dado el tiempo para desmentir lo que Nagibe Abbud ha dicho sobre ella.

Imelda le dijo a la periodista Shanik Berman que a Nagibe Abbud le habían pagado para que hablara mal de ella.

Lee también: Maribel Guardia responde a las amenazas contra Imelda Garza: “no soy el tipo de persona que intimida”

"Shanik, esta chava dice muchas mentiras, voy viendo todo esto en lo que me etiquetaste, Julián vio al novio dos veces en su vida, nunca se pasaron sus números , ella y su novio trataron de darme coca hace dos cumpleaños , tengo testigos de cuando me negué, no dice que le soltaron dinero para andar haciendo todo esto y ella sabe que yo lo sé".

Por el momento, el menor José Julián está bajo el cuidado de su abuela Maribel Guardia, quien rechazó una telenovela para poder estar tiempo completo con su nieto.

Lee también: Hermana de Julián Figueroa atestiguó las adicciones de Imelda Garza: "Mi hermano le estorbaba"

rad