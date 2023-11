Antes de ser director de cine, el mexicano Alberto Belli fue ingeniero en sistemas computacionales, formación que, asegura, le ha dado una perspectiva más completa sobre la herramienta que ha desencadenado el conflicto de la huelga de actores y guionistas en Hollywood, la Inteligencia Artificial (IA).

“La tecnología no va desaparecer, entonces vamos a tener que pensar cómo vamos a utilizar esta tecnología para ayudarnos, pero lo creativo, la humanidad y el corazón no se pueden crear con una máquina”, dice el director en entrevista.

Belli, quien acaba de dirigir el sexto capítulo de la terceratemporada de "Upload", ha estado detrás de distintos anuncios comerciales en EU y China, así como en series como "La casa de las flores" o "Gatlopp", donde ha experimentado situaciones que, señala, la IA jamás podrá reemplazar.

“Hay veces que estamos en una escena y el tiempo se nos está acabando, o hay un error y sólo la podemos hacer en 10 minutos y terminamos improvisando, son las mejores escenas porque todo el mundo está muy creativo, eso la máquina no puede crearlo, puede recrear estilos pero no la creatividad. Nos ayudará para algo superficial pero no para algo con lo que la gente se pueda identificar”.

Por otro lado, considera que hay oportunidades donde la IA podría apoyar a los creadores.

Por ejemplo, Alberto cuenta que a veces quisiera introducir la imagen de una persona latina en los comerciales que dirige, pero los archivos de EU sólo tienen imágenes de personas norteamericanas.

“Para crear una visión que nunca hemos visto, sí puede servir, nos ayuda a visualizar las cosas, ahí es donde la he utilizado (la IA), para ver cómo podemos crear imágenes que nos representan a todos en vez de lo que ya se encuentra siempre en el mercado”, añadió Alberto.

Su pasión por la tecnología lo llevó también a elegir su último trabajo detrás de cámaras: Upload, serie creada por Greg Daniels —conocido por la comedia The Office—, que actualmente puede verse en la plataforma Prime Video, con episodios semanales los viernes.

“Este show agarra la tecnología y la hace parte de la comedia, es como otro personaje, no había visto nada que se le pareciera, ya que siempre retratan en otras series a la tecnología como algo oscuro, pero esta serie dice: ‘bueno, ¿cómo podemos hacer la tecnología parte de nuestra vida?’ Yo soy fan”, confiesa.