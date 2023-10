I love dance: todo lo que debes saber sobre el festival que traerá de vuelta a los 90

La edición 2023 del festival musical I love dance está más que lista. Esta noche los cientos de asistentes que amantes de este género bailarán en el Pepsi Center, donde a lo largo de cinco horas, diferentes exponentes revivirán junto con el público mexicano diversos hits de los años 90.

A continuación te dejamos todos los detalles de este evento que, sin lugar a dudas, no te puedes perder









¿Quiénes conforman el cartel?

Para este año, el elenco está encabezado por el grupo Ace of base, conocidos por su éxito “All that she wants”; la cantautora Whigfield, el músico Dr. Alban.

Así como la banda Real McCoy, la cantante Black Box que se volvió popular por “Strike it up”; DJ Sash creador del single “Adelante”; Maxx, intérpretes de “Get a way”.

Además amenizará el ambiente el DJ Guztavo MX, y será conducido por Luisa Carrandi y Fernando Martínez.

¿Qué se puede ingresar?

Como todos los evento de este tipo hay varias reglas que se deben seguir para garantizar la seguridad de todos los asistente, una de ellas son los objetos que están permitidos y los que no se pueden ingresar.

Objetos que sí pueden ingresar:

Bolsas de mano de 30 por 30 centímetros

Celulares

Chamarras

Baterías externas para el celular

Sombrillas pequeñas

Medicamentos con receta médica.

Objetos prohibidos

Sustancias ilegales, drogas o parafernalia de drogas

Rayos laser

Armas de fuego o punzocortantes

Vapeadores o cigarrillos electrónicos

Laptops

Encendedores

Aerosoles

Pancartas, mantas, banderas

Bebidas en vaso, latas, botellas de vidrio o plástico.

Joyería de picos, cadenas o carteras de cadena

Cinturones con hebillas grandes

Mochilas o bultos voluminosos

Cámaras profesionales fotográficas o de video

Selfie sticks

Alimentos o bebidas

