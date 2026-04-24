“El corazón de la ciudad comienza a latir” al ritmo de Michael Jackson. Este viernes 24 de abril llegó a YouTube el videoclip oficial de “Human Nature”, la balada incluida en Thriller (1982) que, cuatro décadas después, finalmente cuenta con su propia pieza visual.

El video fue publicado en el canal oficial del artista, como si su presencia volviera a cobrar vida. A horas de su debut, acumula más de 370 mil reproducciones.

Su lanzamiento coincide con la llegada a cines de la película "Michael", protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete.

“Human Nature” y la voz melancólica de Michael

El clip abre con un primer plano del casete del álbum Thriller, cuya portada muestra a Jackson con traje blanco y una mirada fija a la cámara.

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Después se intercalan imágenes del cantante en el escenario, con su característico cabello rizado sobre el rostro, junto con escenas de bailarines de distintas edades y en diversos entornos, como una forma de reflejar el alcance de su música en diferentes generaciones.

Foto: Youtube.

En su lanzamiento original, el 3 de julio de 1983, “Human Nature”, quinto sencillo del álbum, alcanzó el puesto número 7 del Billboard Hot 100 y el número 2 en la lista Adult Contemporary, en una etapa en la que Thriller se consolidaba como el disco más vendido de la historia.

A diferencia de temas más enérgicos como “Billie Jean”, “Thriller” o “Beat It”, este tema propone un tono más íntimo y suave, con influencias de soul y R&B, e incluso matices cercanos al hip hop. Su atmósfera nos remite a una escucha nocturna.

Foto: Youtube.

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¿Cómo se escribió “Human Nature”?

La canción fue escrita por Steve Porcaro, integrante de la banda Toto. Su inspiración surgió tras un episodio con su hija pequeña, después de que un niño la agrediera en la escuela. El compositor interpretó el hecho como una reacción infantil relacionada a la atracción, una expresión de la “naturaleza humana”.

La maqueta llegó al productor Quincy Jones de manera casi accidental. David Paich, compañero de Porcaro en Toto, le envió un casete con temas destinados a Thriller. Al escuchar los sintetizadores y el estribillo “why, why?”, Jones decidió incluirla en el álbum.

Posteriormente, el letrista John Bettis fue convocado para mejorar los versos y la canción fue terminada en apenas dos días. Jackson grabó la pieza en los estudios Westlake Recording Studios, en Los Ángeles, en una sola toma.

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