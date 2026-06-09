Londres.— El extenso reparto del drama fantástico House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, aterrizó ayer en Londres con un enorme despliegue para celebrar el estreno mundial de la tercera temporada de la serie, que llegará a HBO Max este 22 de junio.

La céntrica plaza londinense de Leicester Square se convirtió, por una tarde, en el reino de Poniente y desplegó una gran alfombra roja para recibir a los cerca de una veintena de actores principales de la serie, encabezados por Matt Smith, Emma D’Arcy u Olivia Cooke, entre otros.

Además de las enormes pantallas habituales en estos eventos, en el recinto había varios photocalls para los asistentes, que llegaron con sus mejores galas y atuendos inspirados en el universo de la serie, creada por el escritor George R.R. Martin y el guionista Ryan Condal.