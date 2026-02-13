Más Información

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

El Museo del Louvre vuelve a cerrar salas por inundación; se agrava la cadena de fallas que golpea su reputación

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

La asociación de los grandes estudios de Hollywood acusa al servicio chino de generación de videos Seedance de utilizar obras estadounidenses protegidas por derechos de autor "a escala masiva", tras la difusión de un video viral que muestra una pelea entre

Creado por ByteDance, que también posee TikTok, Seedance 2.0 produjo imágenes que circularon masivamente en internet, con estos dos conocidos actores peleando, u otras escenas realistas de superhéroes y personajes de videojuegos.

"En un solo día, el software chino de IA Seedance 2.0 incurrió en un uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a escala masiva", escribe Charles H. Rivkin, presidente de la Motion Picture Association, que representa, entre otros, los intereses de Disney, Universal, Warner y Netflix.

Publicado en la madrugada del viernes, este comunicado llega después de la difusión desde el martes de un video generado con inteligencia artificial que muestra una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise en la azotea de un edificio.

El nuevo modelo de creación de video Seedance 2.0 acaba de lanzarse en una versión de prueba limitada en China, pero imágenes hiperrealistas ya inundan las redes sociales.

"Al lanzar un servicio que opera sin garantías sustanciales contra la falsificación, ByteDance desprecia el derecho de autor bien establecido que protege los derechos de los creadores y sostiene a millones de empleos estadounidenses", según el comunicado.

