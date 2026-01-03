Si en 2025 se estrenaron más de 100 películas mexicanas en cines, por ahora enero estará nutrido con al menos cinco.

En este año ya hay por lo menos dos decenas de historias formadas, entre comedia, terror y acción, protagonizadas por actores y actrices como Ludwika Paleta, Damián Alcázar, Lucero, Omar Chaparro, Ana Serradilla, Mauricio Ochmann y Angelique Boyer.

Entre todas buscarán más de los cerca de 10 millones de boletos con los que cerró diciembre pasado.

Mauricio Ochmann interpreta a un hombre que tras un accidente decide recuperar el tiempo con sus hijos. Foto: Disney

12 de febreo: ¿Quieres ser mi novia? Secuela de la comedia ¿Quieres ser mi hijo?, de 2023, protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita. Foto: Videocine

22 de febrero: Venganza Omar Chaparro será un “Rambo mexicano” en esta película de acción al lado de Alejandro Speitzer. Foto: Cinépolis

30 de abril: Bem y yo Una pequeñita que pierde a sus papás adopta a un lémur que se escapa del mercado de Sonora. Foto: Cinépolis

04 de junio: La nueva cinta de David Pablos que se desarrolla en el mundo trailero, considerado hipermasculino. Foto: Cinépolis

16 de julio: No dejes a los niños solos Cinta de terror ambientada en los 80 en la que dos niños se quedan solos en casa y suceden cosas raras. Foto: Videocine