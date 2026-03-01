Elijah Blue Allman, hijo menor de Cher, enfrenta problemas legales.

De acuerdo con información publicada por Enterteiment Weekly, Allman fue arrestado en el estado de New Hampshire, por cargos de allanamiento y agresión.

Los hechos, según confirmaron fuentes policiales al medio, ocurrieron este pasado viernes, cuando el también músico protagonizó un incidente violento en las instalaciones de la preparatoria St. Paul's.

Los reportes oficiales revelaron que las autoridades llegaron al centro educativo alrededor de las 18:51 horas, luego de recibir una llamada de alerta sobre un hombre que actuaba de manera hostil y causaba disturbios en el comedor.

Al llegar al lugar, los agentes de la policía de Concord identificaron al individuo como Allman, de 49 años, quien fue detenido de inmediato por cargos de agresión simple, allanamiento, amenzas criminales y conducta desordenada.

Horas más tarde, Elijah fue puesto en libetad tras pagar una fianza y queda a la espera de la lectura oficial de cargos ante el tribunal.

El medio estadounidense explicó que Elijah no tiene ninguna relación con la escuela, por lo que ha preocupado a las autoridades los motivos que lo llevaron al lugar.

Este nuevo problema legal llega en un momento de gran inestabilidad para el músico. En mayo de 2025, su esposa Marieangela King solicitó formalmente el divorcio después de 12 años de un matrimonio marcado por rupturas y reconciliaciones fallidas. Además, el arresto ocurre apenas meses después de que Cher retirara una solicitud para ibtener su tutela legal.

Elijah Blue es el único hijo del matrimonio de Cher con el legendario músico Gregg Allman. A pesar de su trayectoria en el rock y sus colaboraciones con bandas como Korn y Thirty Seconds to Mars, su vida personal ha estado frecuentemente bajo el escrutinio público debido a su compleja relación con su madre y sus conocidas batallas contra las adicciones.

Hasta el momento, ni Allman ni Cher se han pronunciado al respecto.

