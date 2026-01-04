Tras la muerte de Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones, ocurrida durante la madrugada del pasado 1 enero, nueva información ha salido a la luz.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Victoria enfrentaba cargos por intoxicación pública al momento de su fallecimiento.

Según documentos judiciales citados por el medio, la acusación principal está vinculada al consumo de tolueno, un solvente industrial que al inhalarlo tiene efectos euforizantes.

El caso permanecía abierto y la joven tenía programada una audiencia preliminar para el próximo 27 de enero, la cual quedó sin efecto tras su fallecimiento.

Victoria Jones fue encontrada sin vida, el pasado jueves, en un conocido hotel de San Francisco. Aunque no se han revelado las causas del fallecimiento, las autoridades manejan la posibilidad de una sobredosis.

Además de este proceso, Victoria había tenido otros problemas con la ley. En abril fue detenida por posesión de cocaína. En ese entonces, la fiscalía le ofreció un acuerdo que incluía mantenerse sobria.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la familia del protagonista de "Hombres de Negro" emitió un breve comunicado en el que agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto y privacidad durante estos difíciles momentos.

