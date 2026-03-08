A casi un mes de la muerte de James Van Der Beek, su familia sigue recordándoloy rindiendo homenaje a su memoria. Es por ello que, en el que habría sido su cumpleaños número 49, decidieron dedicarle un emotivo mensaje.

Mediante un video publicado en redes sociales, Emilia, la hija de nueve años del actor, habló sobre el amor y la manera en la que ha enfrentado la pérdida de su padre.

“Hoy es el cumpleaños de mi papá, y lo más importante ante la muerte de alguien es hablar con él y desahogarse. Si lo extrañas, puedes llorar, puedes hablar con él. Yo hablo con mi papá todos los días. Empiezo con una frase: 'Hola, papá. Te extraño y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte'”, dijo en el clip.

La niña también se dijo tranquila, pues tras la difícil batalla que Van Der Beek enfrentó contra el cáncer, está convencida de que ahora se encuentra en un lugar mucho mejor.

“Sé que mi papá está bien. Ya no sufre. Está en el cielo, sobre las nubes, con Dios y el Señor”.

Además de su homenaje, Emilia también mando un mesnaje a quienes no han podido encontrar consuelo por la partida de algún ser querido; incluso, les pidió no culparse.

Por último, compartió una de las enseñanzas más valiosas que su padre le dejó en vida: la fe.

“Los milagros todavía pueden ocurrir, sólo que más adelante en la vida, y seguirán ocurriendo”.

El protagonista de la serie "Dawson's Creek" falleció el pasado 11 de febrero, luego de ser diagnosticado con cáncer colorrectar en etapa 3. Durante sus últimos meses, dedicó sus efuerzos a difundir mensajes de esperanza y ser una voz para la detección a tiempo de esta enfermedad.

