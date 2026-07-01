Harvey Weinstein, hospitalizado en Nueva York por neumonía, según TMZ

Nueva York, 1 jul (EFE).- El exproductor de cine Harvey Weinstein se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York a causa de una neumonía, según informó este miércoles el portal "TMZ".

Weinstein, de 74 años, habría sido trasladado al hospital Bellevue, en Manhattan, desde la cárcel municipal de Rikers Island. Según "TMZ", lleva en torno a una semana recibiendo tratamiento para la infección respiratoria pero sigue sin estar fuera de peligro.

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El exproductor de Miramax cumple una condena de 16 años de prisión en por un caso en California, pero fue trasladado a Nueva York tras enfrentar en mayo un nuevo proceso judicial en los tribunales de la ciudad.

Weinstein se encuentra en la unidad penitenciaria del hospital.

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El portal, que cita fuentes anónimas con conocimiento directo de su situación, indica que hace dos semanas, antes de ser hospitalizado, el productor sufrió una insuficiencia cardíaca derivada de la neumonía.

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Según estas fuentes, Weinstein está recibiendo antibióticos vía intravenosa y está conectado a un monitor cardíaco. Aunque ha mostrado mejoría, deberá permanecer ingresado en el hospital.

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Por su parte, Deadline indicó que Weinstein está "descansando y recuperándose" y que permanecerá hospitalizado al menos durante las próximas semanas.

Weinstein, que tiene varios problemas de salud, enfrentó en mayo un tercer juicio por abuso sexual, que fue declarado nulo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

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melc