Harry Styles se llevó los aplausos durante su presentación en los Brit Awards 2026, donde cantó su nuevo tema "Aperture", la única canción publicada de su próximo álbum "Kiss all the Time. Disco", el cual verá la luz el 6 de marzo.

Aunque Styles no está nominado en esta edición, no podía faltar después de su esperado regreso en la gala de los premios británicos de música más importantes.

Styles desplegó a un gran número de bailarines que hicieron lucir a un Harry enérgico con una divertida coreografía que está generando muy buenos comentarios en redes sociales.

La ciudad inglesa de Mánchester se engalanó para albergar por primera vez la gala de los premios BRIT, los más importantes de la música británica, y recibir a la cantante española Rosalía, que opta al galardón de Artista Internacional del Año y actuará esta noche para presentar su último álbum, "Lux".

Harry Styles se presenta durante los Brit Awards 2026 en Manchester, Inglaterra. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP.

harry sabía que estaba por hacer la presentación más unificadora, divertida y droga de los brits pic.twitter.com/yzYg1xqxZc — jula ★ 💋🪩 (@silverltongues) February 28, 2026

Harry Styles alista los detalles de su nueva gira "Together, Together" que arranca el 16 de mayo, el músico inglés ofrecerá al menos 50 fechas que incluyen shows en Europa, el Reino Unido, Brasil, México, Estados Unidos y Australia. Los teloneros incluyen a Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, entre otros.

