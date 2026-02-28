Más Información

El libro que documenta la historia de la policía en la capital del país

El libro que documenta la historia de la policía en la capital del país

Frida Escobedo, la arquitecta que crea comunidad

Frida Escobedo, la arquitecta que crea comunidad

La investigación y la enseñanza. Testimonio de mi vocación en la UNAM

La investigación y la enseñanza. Testimonio de mi vocación en la UNAM

Proyecto Templo Mayor revela ceremonia monumental de Motecuhzoma Ilhuicamina; hallan cofres y tesoros mexicas

Proyecto Templo Mayor revela ceremonia monumental de Motecuhzoma Ilhuicamina; hallan cofres y tesoros mexicas

Trasladan el archivo de Octavio Paz al CENCROPAM para trabajos de registro y catalogación

Trasladan el archivo de Octavio Paz al CENCROPAM para trabajos de registro y catalogación

Detecta Secretaría de Cultura venta de patrimonio mexicano en eBay

Detecta Secretaría de Cultura venta de patrimonio mexicano en eBay

se llevó los aplausos durante su presentación en los Brit Awards 2026, donde cantó su nuevo tema "Aperture", la única canción publicada de su próximo álbum "Kiss all the Time. Disco", el cual verá la luz el 6 de marzo.

Aunque Styles no está nominado en esta edición, no podía faltar después de su esperado regreso en la gala de los premios británicos de música más importantes.

Styles desplegó a un gran número de bailarines que hicieron lucir a un Harry enérgico con una divertida coreografía que está generando muy buenos comentarios en redes sociales.

La ciudad inglesa de Mánchester se engalanó para albergar por primera vez la gala de los premios BRIT, los más importantes de la música británica, y recibir a la cantante española Rosalía, que opta al galardón de Artista Internacional del Año y actuará esta noche para presentar su último álbum, "Lux".

Harry Styles se presenta durante los Brit Awards 2026 en Manchester, Inglaterra. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP.
Harry Styles se presenta durante los Brit Awards 2026 en Manchester, Inglaterra. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Lee también:

Harry Styles alista los detalles de su nueva gira "Together, Together" que arranca el 16 de mayo, el músico inglés ofrecerá al menos 50 fechas que incluyen shows en Europa, el Reino Unido, Brasil, México, Estados Unidos y Australia. Los teloneros incluyen a Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, entre otros.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]