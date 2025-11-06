Más Información

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

"” será proyectada en la Cineteca Nacional de Chapultepec, donde contarán con uno de los creativos detrás de la cinta y la función será completamente gratuita.

El filme que habla sobre la sexualidad, la amistad, con el paso del tiempo se ha ganado el cariño de los cinéfilos, quienes se han conmovido por su historia.

Carlos Cuarón estará presente en la función

La proyección especial de “Y tu mamá también" contará con la presencia de Carlos Cuarón, hermano de Alfonso Cuarón y co-guionista de la película, quien estará hablando sobre la realización de este proyecto cinematográfico que ha dejado huella en los cinéfilos.

El evento de cine se llevará a cabo en la Sala 7 de la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en la Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe, este sábado 8 de noviembre a las 12:00 de la tarde.

Las cortesías para entrar a este evento se darán en la taquilla 1, donde deberás formarte para obtener tu pase gratis para entrar a esta función que contará con la presencia del creativo.

La Cineteca Nacional proyectará "Y tu mamá también" con presencia de un Carlos Cuarón. Foto: Cineteca Nacional (Facebook)
La Cineteca Nacional proyectará "Y tu mamá también" con presencia de un Carlos Cuarón. Foto: Cineteca Nacional (Facebook)

La película explora la historia de Julio y Tenoch, dos adolescentes de 17 años, quienes en su último verano conocen a Luisa, una mujer mayor que ellos y que atraviesa un problema con su marido.

Es así como los amigos invitan a Luisa a conocer una playa paradisiaca llamada “Boca del cielo”, pero su camino se irá revelando varios secretos que cambiarán su relación para siempre y que pondrán a prueba su amistad.

” y celebra su 24 aniversario desde su estreno en 2001. y la muerte se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Netflix

