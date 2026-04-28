“A pesar de todos los cambios todavía tenemos la oportunidad de estar aquí”, dicen las hermanas Hanna y Ashley, cuya carrera comenzó en los albores del 2000.

Cerca de cumplir 25 años de carrera, las integrantes de Ha*Ash comparten aún con incredulidad el camino recorrido y, sobre todo, la evolución que han tenido más allá incluso de la industria musical.

“La gente ha sido testigo de ese crecimiento, empezamos a los 14 y 15 años, nos tocó crecer frente a las cámaras. Hoy nos sentimos dos mujeres empoderadas hablando de todo tipo de temas que nos van pasando con la libertad absoluta de poder abordarlos”, dice Ashley en entrevista con EL UNIVERSAL.

En la industria musical, las originarias de Louisiana han encontrado espacio para crecer.

“Cada disco se asoma a nuestra vida personal y vamos contando acerca de los temas relevantes de nuestra vida; hemos tomado ese crecimiento como algo natural, tratando de ser lo más transparentes frente a esos cambios”, cuenta Hanna.

Y con ellas también han crecido sus seguidores, con quienes, dice, han creado un lazo que los mantiene unidos hasta ahora.

“Ha sido padrísimo ver cómo fans han ido creciendo con nosotros y cómo se han ido sumando otros; también ir a un concierto y ver a gente de todas las edades”.

Para Ashley y Hanna, otro motivo de orgullo es coincidir con compañeras de todos los ámbitos de la creación de canciones y la producción de conciertos, y ser un ejemplo para la nueva generación Ha*Ash.

“Cada vez son más mujeres en la industria, en todos los sentidos, para mí se siente increíble poder ser un un ejemplo para mi hija —Mathilda, de cinco años—, de una mujer perseverante, trabajadora”.

De vuelta a la raíz

Hanna y Ashley han navegado por diferentes sonidos, desde la balada pop hasta el regreso a sus raíces con Haashville, álbum de 2024 que tendrá una especie de secuela que se irá presentando de a poco.

“Si me hubieras llamado antes” se estrena este jueves 30 de abril y, explica Hanna, continuará con el sonido que redescubrieron recientemente.

“Nos recordó nuestra casa, nuestras raíces; justo en este disco seguiremos haciéndolo porque no nos queremos mover de aquí”.

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