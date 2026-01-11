Guy Moon, compositor de cine y televisión, creador del opening de caricaturas como "Los padrinos mágicos", "Danny Phantom". "Vaca y Pollito" y "Johny Bravo", murió el pasado jueves, 8 de enero, luego del accidente automovilístico que sufrió en Los Ángeles, California.

La noticia ha sido difundida por "TMZ"; pese a que el deceso del cineasta sucedió hace tres días, es hasta ahora que la información se confirmó.

De acuerdo a lo reportado por el medio estadounidense, Moon sufrió múltiples lesiones traumáticas, luego de lo que denominaron como una "colisión de tráfico", como dio a conocer un médico forense de la ciudad.

Lee también: Jayne Trcka, actriz de "Scary Movie", murió a los 62 años

La familia del creador ya se ha pronunciado a través de redes sociales, mostrándose consternada por la partida de Guy.

"Estamos tratando de superar nuestro dolor para anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Monn, perdió la vida el jueves de la mañana en una colisión de tráfico".

El comunicado también hace referencia del pilar que Moon representaba para su familia:

"Estamos especialmente bendecidos de haber tenido la oportunidad de llamarlo padre y esposo. Mientras estemos juntos, la base de lo que parece ser un dolor insuperable, nos sentimos alentados a continuar con honor y coraje, con las herramientas con las que nos equipó durante su hermosa vida, dejó un inconfundible legado, y lo extrañaremos muchísimo, su familia y a las incontables personas a las que inspiró".

Lee también: El actor Bret Hanna-Shuford murió a los 46 años, tras su batalla contra el cáncer

Su familia también expresó que, entre sus planes, está el de celebrar el cumpleaños del compositor, que habría sido el 7 de febrero, como una especie de homenaje, del que darán detalles más adelante.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc