María Corina Machado, Groenlandia, México y Colombia, las otras víctimas de Trump en los memes de la semana

Y Dios creó a Brigitte Bardot

MALBA: el museo argentino celebra 25 años comprando 1 000 obras de arte latinoamericano

“La memoria es literatura que está por escribirse”: entrevista con José Luís Peixoto

“Seguimos viviendo en el tiempo de la conquista”: entrevista con el escritor francés Éric Vuillard

Claude Stresser-Péan, la mujer que se enamoró de los textiles indígenas mexicanos

, , creador del opening de caricaturas como "Los padrinos mágicos", "Danny Phantom". "Vaca y Pollito" y "Johny Bravo", murió el pasado jueves, 8 de enero, luego del accidente automovilístico que sufrió en Los Ángeles, California.

La noticia ha sido difundida por "TMZ"; pese a que el deceso del cineasta sucedió hace tres días, es hasta ahora que la información se confirmó.

De acuerdo a lo reportado por el medio estadounidense, Moon sufrió múltiples lesiones traumáticas, luego de lo que denominaron como una "colisión de tráfico", como dio a conocer un médico forense de la ciudad.

La familia del creador ya se ha pronunciado a través de redes sociales, mostrándose consternada por la partida de Guy.

"Estamos tratando de superar nuestro dolor para anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Monn, perdió la vida el jueves de la mañana en una colisión de tráfico".

El comunicado también hace referencia del pilar que Moon representaba para su familia:

"Estamos especialmente bendecidos de haber tenido la oportunidad de llamarlo padre y esposo. Mientras estemos juntos, la base de lo que parece ser un dolor insuperable, nos sentimos alentados a continuar con honor y coraje, con las herramientas con las que nos equipó durante su hermosa vida, dejó un inconfundible legado, y lo extrañaremos muchísimo, su familia y a las incontables personas a las que inspiró".

Su familia también expresó que, entre sus planes, está el de celebrar el cumpleaños del compositor, que habría sido el 7 de febrero, como una especie de homenaje, del que darán detalles más adelante.

