El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

La UNAM y yo

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

La tarde de este sábado 8 de noviembre se vistió de cuero negro, paliacates rojos y melenas largas con la llegada de al, en el marco de su gira latinoamericana “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Los fans más apasionados, muchos de ellos mayores de cuarenta años al igual que Axl Rose, demostraron que el amor por la música de los estadounidenses supera cualquier preocupación de la vida diaria. Con cazadoras y playeras con el icónico símbolo de la banda, se prepararon para vivir una noche con la banda "más peligrosa del mundo".

Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.
Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.

Así lo mostró Raúl Salinas, de 50 años y fanático desde los inicios de la agrupación en 1985, cuando escuchó su primer EP “Live?!@ Like a Suicide” y el álbum “Appetite for Destruction”. Presumía con orgullo su gusto musical en su chaleco.

“Yo los escucho desde que tenía 16 años, me cambiaron la vida, de ahí me fui a otras bandas, escucho a estos weyes que ya están viejitos y aun así espero que vuelvan otra vez, y lo digo desde la admiración y la nostalgia. Es una cosa generacional porque mi hijo vino a ver a Rauw Alejandro, lo cual le respeto pero a mí no me gusta”, asegura Raúl.

El público joven también se dejó ver, mientras que las familias comienzan a ser cada vez más comunes en estos espectáculos, como el caso de Flor, de 37 años, y Axel, de 12 años, originarios de Puebla, quienes comparten el gusto por los Gunners.

“Nunca me imaginé poder verlos, pero hoy se cumple este sueño, y qué mejor que con mi hijo. Es inculcarle el gusto por el rock, porque hoy hay muchos otros géneros. Tan así es mi pasión que mi hijo se llama Axel por Axl Rose”, dijo Flor.

“Tiene muy buenas canciones y la verdad no me llama la atención otro tipo de música”, agregó Axel.

La pasión por Guns N’ Roses también ha trascendido a los más pequeños, como Leonardo, de 6 años, quien celebró su cumpleaños con temática de la banda y ahora continúa el festejo en el concierto.

Así, fanáticos de la vieja escuela y nuevos seguidores se preparaban para disfrutar más tarde de clásicos como “Welcome to the Jungle”, “Estranged” o “November Rain”, mientras recorrían los stands de recuerdos del evento, tal vez llevándose una playera, taza o calcomanía con la imagen de “San Axl” o “San Slash”.

