Oleada de violencia por cierre de fronteras

La memoria y la identidad digital post mortem

“Dedicarme a cantar es el mayor regalo que Dios me dio”

No te pierdas la Megaofrenda de la UNAM hoy 2 de noviembre

Halloween y la cancelación del concierto de Morrisey, en los memes de la semana

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

El anuncio de que se prepara para volver a , luego de 17 años, desde el que ofrecieron en nuestro país, ya está causando revuelo pues, así como sucedió en noviembre de 2009, la volverá a pisar las instalaciones del Foro Sol y que ahora ha adoptado el nombre de .

Esta mañana, a través de sus redes sociales, Brian Johnson, Angus Young, Sevie Young Cliff Williams y Phill Rudd, anunciaron que, como parte de su "PWR/UP Tour", la banda realizará cinco shows en Latinoamérica y México será uno de sus destinos.

Antes de pisar tierras mexicanas, AC/DC visitará Sáo Paulo, Brasil, Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina, durante el mese de febrero.

El 7 de abril será cuando la banda arribe a la Ciudad de México para volver, como lo hiciera un día, pero de hace 17 años, al otrora Foro Sol, en donde se presentó con su "Black ice Tour".

La banda que abrirá su show es nada más y nada menso que The Pretty Reckless, el grupo de hard rock liderado por la actriz Taylor Momsen.

melc

