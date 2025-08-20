Ariel López Padilla no está dispuesto a que su excuñado Coco Levy siga hablando mal de él, luego de que el hijo de Talina Fernández revela a la prensa que su hermana, la fallecida Mariana Levy, les contó que vivió una situación delicada con Ariel, cuando éste era su pareja.

López Padilla, con quien Mariana tuvo una hija llamada María, advirtió a Coco Levy que lo deje en paz, pues dice que él, en minutos, podría terminar con su reputación, pues él sí tiene pruebas de oscuros secretos de él y su familia, declaró durante la alfombra roja de la puesta en escena "La obscenidad de la carne", en el Teatro Renacimiento, en la Ciudad de México.

López Padilla le pide a Coco que mantengan la distancia del respeto que ha habido entre ellos, aunque reveló que Coco vendió una propiedad que era de su hija María, situación en la que él sí tuvo que intervenir antes de que lo hiciera su hija.

"Ya pasó, no está la persona que pudiera aclarar las situaciones", dijo sobre la ausencia de su exesposa Mariana, fallecida el 29 de abril de 2005.

Lee también: Golpeado por la pérdida, Coco Levy admite: "la estoy pasando duro"

Ariel López Padilla y Mariana Levy tuvieron a María en 1996, un año antes de divorciarse. Foto: YouTube

Ariel López Padilla explota contra Coco Levy

López Padilla asegura que fue Coco Levy quien le cerró las puertas en Videocine, y que ahora él tiene cerradas las puertas de la industria tras las acusaciones de abuso y acoso sexual que ha recibido, y que si no escalaron a más, dice, fue porque le "salvaron el pellejo".

Afirmó que si gurda silencio es porque no quiere afectar a su hija María, y también se compadece por el momento que vive Coco, "sin trabajo y con el desprecio de sus hijas".

Lee también: Ariel López Padilla reconoce el gran amor que sintió por Mariana Levy

"No toquemos teclas que nos lleven a películas de terror", advirtió.

Admitió que fueron 20 años de soportar que Talina Fernández hablara mal de él y lo desvirtuara como persona, pero él, guarda un as bajo la manga:

"En menos de un minuto destruyo la reputación de esa persona y de esas personas que me atacan".

Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005.

Dijo que si renunció a ser albacea de la herencia de Mariana Levy fue porque no quiso poner en tela de juicio lo que se decía de él: de que estaba con Mariana por interés.

Para Padilla, su excuñado Coco Levy tiene varios demonios que lo persiguen, aunado a que al parecer, dice, le tiene envidia, pues él sí ha tenido trabajo y sin ayuda de Emilio Azcárraga.

Resaltó que Coco debe trabajar en él y en sus circunstancias, pues actualmente el panorama del hijo de Talina Fernández no es nada alentador, pues está en crisis, desempleado, y es señalado como persona no grata.

rad