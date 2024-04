Guanajuato no es sólo inseguridad, serie "¿Y tú, tú que vas hacer?" muestra su belleza turística

Guanajuato ocupa el tercer puesto de los Estados con mayor número de delitos cometidos, según un estudio realizado por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2023, con más de 147 mil; por eso es importante para el actor Arap Bethke mostrar otra cara de esta entidad.

"No debemos enfocarnos sólo en lo negativo, no he de negar que pasan cosas, pero cuando uno viaja el turista no es el objetivo de estos movimientos de violencia. Ojalá la gente se anime a explorar México, que lo pongan en su lista de prioridades cuando hagan viajes, porque tenemos un país hermoso, variado, con mucha cultura, con una gran gastronomía, tenemos montañas, lagos, mar, bosques, tenemos un país espectacular", señala el actor.

Pero esta percepción la tiene gracias al trabajo que realizó para la serie "¿Y tú, tú que vas hacer?", que se estrena el día de hoy por History 2, en el cual recorre 22 destinos turísticos del Estado de Guanajuato, los cuales mostrará a lo largo de 12 capítulos.

El recorrido incluyó seis pueblos mágicos: Dolores Hidalgo CIN, Comonfort, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Yuriria y Mineral de Pozos; las dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende; además de Celaya, San José Iturbide, Tierra Blanca, Jerécuaro, Tarandacuao, Moroleón, Salamanca, Irapuato, Silao, San Felipe, León, Valle de Santiago, Uriangato y Ocampo.

El actor señala que durante el tiempo que duró la grabación (30 días), casi siempre le tocó viajar en solitario con la producción y nunca les pasó nada, al contrario, se encontró con gente muy amable y atenta, pero sobre todo muy abierta a que se hable de su Estado; aunque sí tomaban algunas precauciones, como planear bien los traslados y no hacerlos tan tarde.

"Afortunadamente nosotros nunca tuvimos ningún problema, siempre tuvimos el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado y de los municipios, quienes nos daban un tour por todo el poblado en que estábamos, pero los traslados sí los hicimos solos y nunca tuvimos problemas afortunadamente".

Escena de "¿Y tú, tú que vas hacer?"

La invitación a recorrer Guanajuato

Arap explica que recibió la invitación por parte de la Secretaría de Turismo de Guanajuato y de inmediato aceptó, porque siempre había deseado hacer algo donde se le permitiera ser un explorador y viajar. Pero debido al formato que se estaba manejando para esta serie, el actor y el resto de la producción debieron emprender un viaje en camioneta, primero de la Ciudad de México a Guanajuato y después a diversos municipios guanajuatenses.

"Nos lanzamos a la aventura, porque estuvimos 30 días rodando por Guanajuato, desayunando, comiendo, cenando y durmiendo juntos, ni con mi familia había pasado tanto tiempo", comenta el actor.

La primera temporada de esta serie se transmitió por primera vez en 2022 por TV4, un canal local del Estado de Guanajuato, pero debido a la buena aceptación que tuvo decidieron colaborar con History, para que este contenido tuviera un alcance a nivel internacional.

"Nos da mucho orgullo porque eso habla de la calidad de la serie y de las posibilidades que tiene, va a llegar a un público más internacional porque History se ven en todo el mundo".

En sus andanzas por el Estado, Arap pudo constatar que este lugar tiene mucho que ofrecer, desde actividades de aventura hasta una ruta culinaria, pero él no elegía lo que iba a visitar, sino la producción le daba pistas al colocar en su mochila objetos que lo llevarían por la ruta adecuada, así que en el momento de investigar de qué se trataba, pudo conocer a mucha gente y sus historias.

"La gente nos abría las puertas de sus casas, nos contaban sus experiencias pero siempre nos dejaban con ganas de más, porque terminábamos con lo que teníamos programado y nos decían que nos faltaba conocer tal o cual cosa, pero no nos daba tiempo porque teníamos el horario muy justo, pero fue muy bonito que nos recibieran con entusiasmo y con tanta alegría".

Fueron días de grabación en los cuales trabajaban todo el día y en la tarde se iban al siguiente destino, para comenzar temprano con el día de trabajo, por lo cual llegó un punto en que dijo, sí se sintieron agotados, pero consideró que todo valió la pena.

"Conocía de Guanajuato lo más turístico, pero este proyecto me dio la posibilidad de explorar mucho más y darme cuenta que por lo regular nos quedamos con lo conocido, pero en cuanto nos adentramos un poco más y vemos la cantidad de lugares que hay en México y la calidad de experiencia que hay cuando nos salimos de lo visto, pues nos sorprendemos mucho".

