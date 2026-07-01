La Selección Mexicana logró imponerse ante el combinado de Ecuador con un marcador de 2 a 0 en el duelo de dieciseisavos de final.

Entre gritos de “México, México” y “Ecuador ya probó el chile nacional”, miles de aficionados se dieron cita en el Palacio de los Deportes, y pese a la lluvia, bailaron al ritmo de los grandes éxitos de la banda Cañaveral.

Poco después que el árbitro pitara el final del duelo, Cañaveral subió al escenario ante el grito de los ahí presentes que celebraban la que hasta ahora, es la mejor participación de la selección en un torneo de este estilo, tanto por las cuatro victorias, como por no haber recibido goles como anfitrión, logro, que solo ostentan ellos y la Italia de 1990.

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“Tiene espinas el rosal”, “No te voy a perdonar” y “Echarme al olvido” fueron algunos de los temas que hicieron a las personas quemar suela en este festejo en una danza de playeras verdes, blancas y negras.

Las banderas ondeaban, la espuma parecía no tener fin y la ilusión por el primer campeonato del mundo seguía creciendo a medida que las canciones sonaban.

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Grupo Cañaveral en el Palacio de los Deportes. Foto: César Gónzalez

En un ambiente familiar, desde los pequeños hasta los más grandes del hogar, alternaban entre el baile y las porras en favor de los dirigidos por Javier Aguirre y en contra de los ecuatorianos.

Parejas, tríos y círculos de baile adornaron el estacionamiento del Palacio de los Deportes mientras en las calles aledañas los autos pasaban ondeando banderas, pitando el claxon e incluso haciendo sonar trompetas para acompañar la fiesta.

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La agrupación hacía lo propio en el escenario con algunas frases reconociendo el trabajo de la escuadra nacional y alentando a los presentes a seguir confiando en estos 26 futbolistas, además del anuncio de su concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 5 de septiembre.

La fiesta de Grupo Cañaveral se extendió por poco más de una hora, rodando la media noche, aunque los aficionados pedían que la banda se quedara un poco más para no terminar la celebración.

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