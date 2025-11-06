Más Información

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

Había tres reglas para cuidar a los mogwai: no alimentarlos después de la medianoche, no exponerlos a la luz del sol y nunca mojarlos. Cuarenta años después de que esas advertencias se rompieran y desataran el caos en la pantalla, estas criaturas regresan.

De acuerdo con información publicada por Variety, David Zaslav, CEO de Warner Bros., confirmó que ya se está trabajando en una nueva entrega de la saga “Gremlins”, aquella protagonizada por Gizmo y las extrañas criaturas verdes que nacían de su espalda.

La noticia, afirmó el medio estadounidense, fue dada a conocer durante una conferencia con inversionistas, en la que también se anunció que Steven Spielberg volverá a la franquicia como productor ejecutivo.

Lee también

Aunque no se han dado detalles sobre el elenco ni la trama, sí se adelantó que será Chris Columbus, director de las primeras películas de "Harry Potter", quien esté al frente de la producción.

“Pocas películas son tan queridas e icónicas y estamos muy emocionados de traerla de vuelta tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación”, declaró Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros. Pictures.

Sobre la fecha de estreno, esta tampoco se ha definido, pero se espera que la nueva cinta llegue a los cines en 2027.

Estrenada en 1984, "Gremlins" recaudó más de 200 millones de dólares y se convirtió en un fenómeno cinematográfico y cultural. Su secuela, Gremlins 2: La nueva generación (1990), fue menos exitosa en taquilla pero terminó ganándose un lugar de culto por su tono más irreverente y experimental.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez? Foto: AFP

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez?

Duro castigo para Nawat Itsaragrisil: cancelan su cena con participantes de Miss Universo tras insultar a Fátima Bosch. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Duro castigo para Nawat Itsaragrisil: cancelan su cena con participantes de Miss Universo tras insultar a Fátima Bosch

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’”. Foto: EFE / Aitana Carolina IG

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”. Foto: AFP

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”

Sydney Sweeney canaliza a Lady Di con una versión moderna del “vestido de la venganza” en Nueva York. Foto: AP

Sydney Sweeney canaliza a Lady Di con una versión moderna del “vestido de la venganza” en Nueva York

[Publicidad]