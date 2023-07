Gloria Trevi manda mensaje a Wendy Guevara, luego de que confesara que es su cantante favorita: "Doy la cara por ella"

Wendy Guevara, competidora de "La casa de los famosos de México", ha hecho pública su admiración por Gloria Trevi ya que, a través de la música de la cantante, sintió la fuerza suficiente para aceptarse como mujer y es ahora cuando "la Trevi" le envía un mensaje a la integrante de "Las Pérdidas", demostrándole que la apoya desde afuera de la casa, ya que para la intérprete de "Doctor Psiquiatra", Wendy representa no sólo a la comunidad LGBTIQ+, sino a todo un sector de la población, a través de la forma tan auténtica y libre con la que se muestra.

Cuando pareciera que Wendy no podría causar mayor simpatía entre sus fans -convirtiéndose en la integrante más fuerte de "LCDLFM", llega Gloria Trevi y se pronuncia en favor de la influencer que, dentro de su estancia en el reality show, ha hecho del conocimiento del público la gran admiración que siente por la cantante regiomontana, quien ha fungido como una fuente de inspiración y fortaleza para que se enorgullezca de quien es pues, en una conversación con sus compañeros, confió que fue con la canción "Todos me miran" con la que se dio cuenta que debía aceptarse tal y como era.

Hace unas semanas, Wendy se encontraba conversando con algunos de sus compañeros; nos referimos a Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Nicola Porcella. Mientras todos seguían en pijama y recostados, Guevara habló de la consternación que la causaba la historia que Gloria Trevi vivió junto a Sergio Andrade, debido a que fue vícitma del abuso del productor musical quien, según como contó la influencer a los integrantes de la casa, este leía libros de psicología para aprender a persuadir a las personas que lo robeaban y cumplir sus objetivos.

Lee también: Productora de "La Casa de los Famosos" rompe el silencio y habla de la lista filtrada con el nombre del presunto ganador

Fue entonces cuando Nicola, intrigado, le preguntó más acerca de lo qué había acontecido en esa época pues, aunque fue una noticia que dio vuelta al mundo, el conocía muy pocos detalles de lo acontecido, por lo que Wendy comenzó a relatar el climax de abuso y manipulación que permeaba en la academia de formación artística en la que Andrade llevó a cabo actos atroces con un grupo de jóvenes menores de edad que tenían el sueño de convertirse en grandes artistas; entre ellas, Gloria Trevi.

"Me da asco hablar de ese señor pero, la verdad, sí es un tema fuerte, wey", le explicaba a Nicola, quien dijo desconocer quién era Sergio Andrade.

Mientras Guevera contextualizaba a su compañero acerca de los acontecimientos, que tuvieron lugar entre la década de los 90 y principios de los 2000, de Nigris comentó que él recordaba que Trevi sí había tenido que ver con el ingreso de mujeres más jóvenes al denominado "Clan" ya que, pese a que ella ya sabía cuáles eran las intenciones del productor, las convencía de unirse a sus giras como coristas, por lo que Wendy salió en defensa de la cantante, asegurando que Gloria también había sido una víctima que, bajo la manipulación de Andrade, se enamoró y cometió errores.

Además de relatar la historia que Trevi vivió, la cual dijo conocer por la película no autorizada de la cantante (estrenada en 2015) y por los documentales que ha visto, Wendy confesó que es una gran admiradora de la cantante, debido a que se siente identificada con su historia y recordó cómo fue que comenzó a escuchar su música, luego de que saliera de la cárcel y lanzara el tema "Todos me miran" pues, en esa época era un adolescente, todavía lleno de dudas e inseguridades de aceptar y abrazar el género con el que se sentía identificado.

Lee también: Autoridades de Estados Unidos cancelan concierto de Peso Pluma en Nashville: ¿Qué pasó?

"Ay no, yo quiero mucho a Gloria, me encanta, mira mi camisa", dijo la competidora, mientras mostraba el estampado de su playera, la cual decía el nombre de la cantante. "Es que ¿sabes? Yo me conecté con ella cuando estaba más chavillo, ella salió de la cárcel cuando yo estaba adolescente, me sentía yo con la presión de no liberarme, de decir como yo quería ser", explicó.

Fue entonces que escuchó el tema "Todos me miran" y sintió el valor para aceptarse y mostrarse al mundo: "Esa canción para mí, es algo que marcó mi vida, algo que yo dije: ´-Wey, ella me está apoyando, me está diciendo que sea libre y que todos me miren porque soy una persona ching*n*, no tiene nada de malo vestirme de chica, y desde ahí, comencé a sentirme conectada, me gustó bastante su música", profundizó.

Estas declaraciones llegaron a los oídos de Gloria quien, mientras ofrecía un concierto en León, Guanajuato, aprovechó cuando la audiencia comenzó a gritar el nombre de Wendy para hablar de la joven, a quien agradeció su apoyo y, en correspondencia, le expresó que contaba con toda su solidaridad, pues ya estaba enterada de que además de ser fanática de ella, la respaldaba.

"Yo estoy muy conmovida porque estoy agradecida por el amor que ella, públicamente, me demuestra, ella da la cara por mí y yo doy la cara por ella, estoy agradecida con ella porque representa no nada más a la comunidad, sino a un sector social y representa amor, igualdad, transparencia, libertad", dijo la cantante, mientras el público aplaudía sus palabras.

Cabe mencionar que en junio, en el marco del mes del orgullo, la cantante grabó un video donde también mostró la gratitud que sentía por Guevara, el cual fue compartido en las redes sociales de la influencer.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más









melc