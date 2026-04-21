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Luego del tiroteo suscitado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó del cierre, hasta nuevo aviso, del sitio.
A través de una tarjeta informativa, el INAH señaló "que la Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Se agradece la comprensión del público visitante”.
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Por su parte, la Secretaría de Cultura federal y su titular, Claudia Curiel de Icaza, compartió también una tarjeta informativa donde expresó que se condenan los hechos y estarán trabajando con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
“Lamento muchísimo lo ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Mis condolencias a familiares y amigos. Estaré en la zona atendiendo personalmente a las familias en coordinación con todas las instancias del @GobiernoMX. Asimismo, se estará informando hasta esclarecer los hechos”, escribió Curiel de Icaza en su cuenta de X.
melc
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