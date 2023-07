Gloria Trevi aparece en "La Casa de los Famosos" y causa conmoción entre los participantes

La emoción se desbordó una vez más en "La Casa de los Famosos" cuando la cantante Gloria Trevi hizo una sorpresiva aparición este sábado 15 de junio. Su llegada generó una intensa conmoción entre los participantes, quienes no pudieron contener su entusiasmo y estallaron en gritos.

La intérprete de “Pelo Suelto” ingresó a las instalaciones del programa para compartir un momento con los competidores. Entre ellos, la influencer Wendy Guevara fue la primera en acercarse, mostrando una alegría desbordante al encontrarse con su admirada artista.

Dicha situación dejó a Emilio Osorio sorprendido, quien exclamó en repetidas ocasiones: "No es cierto, no es cierto".

Entre risas, Gloria abrazó a las celebridades, mientras Guevara aún no podía creer lo que estaba viviendo.

"Soy la nueva habitante de la casa", soltó Trevi en tono jocoso, aunque los famosos presentes parecían incrédulos ante sus palabras

"Agradezco a todos por tenerme tan presente en este lugar tan especial", agregó la cantante, expresando su gratitud.

La emoción no se limitó solo a los participantes, ya que la "Jefa" del programa también se declaró fan de la famosa, dándole una cálida bienvenida y deseándole que disfrute su estancia en el programa.

Gloria Trevi presenta nueva canción en el reality

La famosa aprovechó las cámaras para dar un vistazo de su nueva canción "Medusa", la cual fue recibida con entusiasmo por los integrantes. Durante este momento íntimo con la voz de "Vestida de azúcar", la cantante también compartió la historia detrás de la melodía:

"Estaba con un amigo mío y le dije: 'Mañana tengo que trabajar con los productores'. Él me sugirió: '¿Por qué no utilizas Medusa?'. Entonces, empezó a contarme una historia poderosa", comenzó Trevi.

"En la historia, el dios Poseidón abusa de Medusa, pero en lugar de castigar a Poseidón, una diosa castiga a Medusa. Es increíble cómo las mujeres a veces se enfrentan entre sí... A veces nos apoyamos, pero otras veces somos las más crueles", continuó.

Gloria explicó que el tema puede lograr que algunas personas se sientan identificadas. Eurante la conversación, también surgió el tema de su serie biográfica, lo cual hizo que expresara su temor a ser juzgada, pues recordemos que se vio involucrada en un fuerte escándalo con el productor Sergio Andrade.

"Me da miedo cómo la gente va a reaccionar ante muchas cosas que voy a compartir sobre mí. Me preocupa porque sé que hay personas que me ven de manera muy positiva, como me ves tú, pero ¿qué pasaría si descubren algo de mi vida y dicen 'No es lo que yo pensaba' o '¿Cómo pudo cometer ese error tan grande?'", comentó.

Finalmente, todos se unieron para bailar al ritmo del nuevo sencillo, disfrutando de la música y la energía que Gloria Trevi desborda en cada una de sus presentaciones.

Gloria Trevi llegó a La Casa de los Famosos ✨#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2ONfKmks3c — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 15, 2023

