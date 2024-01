Gloria Aura vuelve a tocar las puertas del cine y la tv

Gloria Aura tiene más de tres décadas de trayectoria, de las cuales 15 años ha estado enfocada en el teatro musical, pero este año ella se ha fijado como propósito reinventarse como actriz, por lo que ahora ha decidido incursionar en las series streaming.

“Hay un proyecto que ya está andando y es para una plataforma, es algo diferente a lo que hecho y bien interesante. Desde hace unos años me venía planteando dar el salto hacia ese tipo de contenidos, y después de mucho tiempo de estar buscando se han abierto las puertas”, comenta Gloria Aura en entrevista.

A pesar de que es una de las actrices más reconocidas del ámbito teatral, Gloria aseguró que en la industria del cine y las series no la ubican, por lo que ha tenido que tocar puertas y estudiar mucho.

“Ha sido reaprender muchas cosas, tomando cursos de actuación para la cámara, para cine, cómo hacer casting, porque es otro lenguaje, yo domino lo que es el teatro y la televisión, pero lo demás no, por eso me he preparado mucho y mi esfuerzo ya está dando frutos”, destaca.

Por su experiencia, Gloria sabe que en la carrera de actor nunca se debe sentir que ya se sabe todo, o que ya llegó a la cima.

“Estoy en constante aprendizaje y crecimiento. A mí se me acaba un proyecto y voy y toco todas las puertas habidas y por haber, soy una persona que estudia mucho porque considero que todavía no llego a donde debo llegar y todavía hay mucho que quiero hacer, y no será por mi linda cara; me considero una eterna estudiante”.

Pero si hay algo que le gusta de este momento que vive la industria del entretenimiento, es que a los actores de teatro se les han abierto nuevas posibilidades de trabajo, de contar otras historias y de hacer otros personajes, gracias a las plataformas digitales.

“Muchas agencias de casting que están ahora en México, incluso de otras partes de Latinoamérica, vienen a castear gente porque lo que necesitan son caras diferentes, ¿ y dónde los encuentran? En el teatro. Van a ver obras y de ahí sacan talento para sus proyectos, por eso mucha gente de teatro está haciendo series”, explica.

También considera que si hay algo que les ayuda a quedarse dentro del elenco de una serie o película, es la disciplina que las tablas les dan: “Creo que todos los actores tenemos que hacer teatro independientemente de si haces cine o televisión, es como una prueba de fuego”.

Es por eso que este fin de semana Gloria Aura se incorporó a la nueva temporada de la obra Toc toc como Blanca, que ya lleva más de 2 mil 100 representaciones; además de formar parte de Los monólogos de la vagina.