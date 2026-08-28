Glenn Close sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un video y varias fotografías en las que aparece al natural, sin maquillaje, desde la comodidad de su casa en Bozeman, Montana, Estados Unidos, donde aseguró que se encuentra descansando y recargando energías.

La actriz estadounidense acompañó las imágenes con una reflexión sobre el bienestar, la importancia de descansar y aceptar el paso del tiempo, además de hacer una divertida referencia a los cambios físicos que llegan con la edad.

"Todo gira en torno a la LUZ... y al cabello limpio y a dormir bien por la noche. Estoy en casa para descansar, recomponerme y recargar energías", escribió la actriz.

Close también recordó un consejo que alguna vez le dio su amigo Jason Deshaw: "no se afronta el mundo con la taza vacía, sino con lo que rebosa de ella".

"Un abrazo para todos", añadió la actriz, antes de cerrar su publicación con una nota de humor sobre el envejecimiento.

"¿Qué crece a medida que envejeces? ¡La nariz, la barbilla y las orejas! Gracias, papá, por la nariz. Gracias, mamá, por la barbilla".

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Instagram glennclose.

Las fotografías muestran a Glenn Close en un ambiente relajado y sin recurrir a una imagen excesivamente producida, una decisión que llamó la atención de sus seguidores, especialmente por la naturalidad con la que la actriz se mostró.

En un video apareció sonriente y compartió cómo se sentía en aquel momento:

"Llevo puesta la camisa de mi mamá, dejando que el viento me acaricie el pelo blanco. Veo la puesta de sol. Me siento bendecida. Un saludo a todos. Adiós".

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Glenn Close recibirá un Oscar honorífico

La publicación de la actriz ocurre después de que se diera a conocer que Glenn Close recibirá un Oscar honorífico durante la próxima gala de los Governors Awards, junto al director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman.

La ceremonia se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood y también entregará el Premio Memorial Irving G. Thalberg a las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler.

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Estos reconocimientos celebran a "cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha marcado para siempre el arte de hacer cine", dijo la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en el comunicado.

Este será el primer Oscar que reciba Glenn Close, quien ha sido nominada en ocho ocasiones a los premios de la Academia por películas como "The World According to Garp", "Dangerous Liaisons" y "The Wife".

A lo largo de cinco décadas de trayectoria, la actriz ha participado en más de 100 proyectos cinematográficos y es un referente de las actrices más versátiles de Hollywood.

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