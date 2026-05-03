La actriz Glenn Close protagonizó un tierno momento en el Teatro Chino de Hollywood (TCL) al dejar sus huellas acompañada de su perro Pip, durante una ceremonia realizada en el marco del TCM Classic Film Festival.

Pip, un pequeño can de la raza bichón habanero y cuyo nombre completo es Sir Pippin of Beanfield, ha estado presente con la actriz en alfombras rojas, rodajes y eventos públicos.

Close acudió acompañada por su hija Annie Starke y su nieto Rory.

La mano y la huella de Glenn Close en cemento se muestran durante una ceremonia en honor a Close el viernes 1 de mayo de 2026 en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

En su discurso, Close recordó a sus fallecidos colegas, Robin Williams y a Mary Beth Hurt, con quienes trabajó en El mundo según Garp, película de 1982 con la que ella debutó en cine y comparó a los actores con los alien.

“Porque creo que tenemos más antenas que otros humanos”, dijo.

Entre los invitados al evento del viernes, dedicado a celebrar a las grandes figuras del cine, estuvieron Mila Kunis, Melissa McCarthy, Ben Falcone y Zelda Williams.

La celebración coincidió con la proyección de Relaciones peligrosas (1988), una de las películas más fuertes en la carrera de Close y que le valió una de sus ocho nominaciones al Oscar.

Close acudió acompañada por su hija Annie Starke y su nieto Rory. Foto: Chris Delmas / AFP

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