Después del trago amargo de la primera fecha, que no se concretó por la intoxicación alimentaria de Tobias Forge, el ambiente en el Palacio de los Deportes para la segunda noche del Skeletour World Tour fue distinto: más fans, más merch, más expectativa… y también un poco más de miedo.

El recuerdo de los memes que circularon anoche todavía flotaba en la fila de entrada, pero lo que predominaba era la necesidad de vivir el ritual completo.

A fin de cuentas, México había esperado demasiado para que Ghost regresara.

Lee también Ghost cancela de último minuto su concierto en CDMX por problemas de salud de su vocalista

“Si se cancela, lloramos”: fans

Kevin y Fernanda, caracterizados con túnicas y maquillaje impecable, lo reconocen:

“Sí da miedo que pase lo mismo, pero confiamos en que hoy sí se hace”, dijeron a EL UNIVERSAL.

Su preocupación se mezcla con la emoción de escuchar en vivo sus canciones favoritas: "Square Hammer" para él y "Kiss the Go-Goat" para ella.

Lo que más disfrutan de Ghost, cuentan, es el concepto entero: un clero oscuro, vestuarios litúrgicos y las máscaras de los Nameless Ghouls; aunque, confiesan, no todos entienden su afición;

“Nuestros abuelos creen que es satánico y que es malo”, asegura Kevin. Pero ellos responden con calma: “No tiene nada de malo, cada quien sus gustos”.

Entre la multitud también estaban Sebastián Zaragoza y María Fernanda, quienes asistieron a la fallida primera fecha.

“Fue un shock, estábamos ya entrando y como nos quitan el celular, ni podíamos comunicarnos. Yo hasta me reía de los nervios”, recuerda él.

Ella, en cambio, lo vivió con desencanto: “Contábamos los días... y de repente no se hizo”.

Aun así, regresaron con el mismo entusiasmo. El joven viajó 11 horas desde Veracruz y se quedó en casa de su abuela, quien lo recibió con una mezcla de cariño y extrañeza al verlo caracterizado.

“Me vio con el ojo blanco (pupilente que usa el vocalista), como diciendo ‘vete con cuidado, hijo’, pero con amor”, cuenta divertido.

Su compañera reconoce que la decepción de la cancelación los dejó cansados, pero también reforzó la expectativa de esta noche.

“Ayer lloramos, hoy vinimos a sanar”, asegura. Y como muchos otros, también bromean con que ya son parte del folclor de internet: “El concierto cancelado de la banda satánica ya es meme nacional e internacional”, ríe ella.

Lee también Tobias Forge, líder de Ghost, rechaza la etiqueta de "satánicos" y advierte no creer en líderes que anuncian falsos apocalipsis