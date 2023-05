Geraldine Bazán se llevó todas las miradas con ajustado body

Geraldine Bazán es sin dudas una de las actrices más talentosas de nuestro país. Producciones como “Corona de lágrimas”, “Por amar sin ley” o “Falsa identidad” son solo algunas de las telenovelas y series donde la hemos visto trabajar.

La ex pareja de Gabriel Soto ha sabido reponerse ante el dolor de su separación con el reconocido actor, y ahora se ha enfocado en su trabajo y en sus hijas.

Leer más: Geraldine Bazán manda mensaje a Shakira tras su escandalosa separación: “Yo también lo viví”

Sin embargo Geraldine Bazán también se ha refugiado en sus redes sociales, lugar donde está en contacto con sus seguidores, con quienes mantiene una excelente relación.

Leer más: Mamá de Geraldine Bazán opina sobre la supuesta separación entre Irina y Gabriel

Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

Recientemente la actriz Geraldine Bazán sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto donde se la ve lucir un ajustado body en color negro. Sin dudas Bazán aprovechó la ocasión para lucir su trabajado y tonificado cuerpo, el cual es el resultado de una rutina diaria de ejercicios.

“Ya voy tarde al #MET. Hahaha #lol No supe que más poner de quote y además no me había atrevido a subir esta foto de mi querido @pablosolanophoto, encontré el momento!! Btw I wore it first ok!!. Todo es broma, no intensen!!”, escribió Geraldine Bazán en Instagram.

Dicho posteo ya acumula más de 45 mil likes (al momento de escribir este artículo) y además ya cosecha miles de comentarios. “Cualquier momento es una buena ocasión para presumir el cuerpazo que tienes, que sin duda es el resultado de mucho esfuerzo y disciplina, que envidia de la buena!”, escribió una usuaria.

Geraldine Bazán. Fuente: Instagram @geraldinebazan

“Cuerpazo, la que puede…puede”, “Eres hermosa y tiene un cuerpo envidiable”, “Pues te ves hermosa”, son solo otros de los comentarios que recibió Bazán en Instagram.