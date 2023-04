Gazillion Bubble Show pone a jugar a los niños con jabón y burbujas

No hay niño que no no le gusten las burbujas de jabón, pueden pasarse horas jugando con un tubo de líquido para hacerlas, pero el artista húngaro-vietnamita Fang Yang lo ha llevado a otro nivel, al crear Gazillion Bubble Show, y el público de la Ciudad de México ya pudo experimentarlo el día de ayer, cuando realizó las dos primeras presentaciones de cuatro que tendrá en el Pepsi Center.

Familias completas se dieron cita en este recinto, para poder disfrutar de este show donde el jabón, el aire y las burbujas son los protagonistas. En punto de las cinco de la tarde las luces se apagaron y dieron tercera llamada, como bienvenida Fang Yang apareció en el escenario con un enorme aditamento, con el cual realizó burbujas gigantes y pequeñas que inundaron el escenario, comenzando de esta forma su presentación.

Para esta aventura no llegó sólo a la CDMX, también lo acompañó su hermano Jano, quien hizo su aparición en medio del público y llevando una maleta cargada de burbujas, algo que emocionó de inmediato a los niños y niñas presentes, que lo siguieron al pie del escenario; y la artista Janica Marie Sims, que los asistió a ambos durante todo el show.

En una pausa que Fang Yang realizó en el espectáculo, explicó al público que él era un científico y artista de las burbujas, con varios récords (19 en total) como el mayor número de personas dentro de una burbuja gigante, logró meter 180, o la pared más grande de pompas de jabón (54 metros), pero sobre todo era el niño con más tiempo jugando con ellas, más de 50 años.

Los niños no fueron simples espectadores en Gazillion Bubble Show, los tres artistas los hicieron parte de su acto, como dos niños y una niña que fueron envueltos en burbujas gigantes, mientras ellos estaban metidos en una enorme charola con agua y jabón, donde estaba el aro que al elevarlo hacía toda la magia del número; o 12 pequeños que al formarse en fila a lo ancho de todo el escenario, vieron cómo Jano y Fang levantaban ante ellos una colorida pared de burbujas, lo que hizo que expresaran su emoción brincando y tratando de tomar en sus manos los delicados globos de jabón; pero lo mejor es que todos se llevaron un presente por su participación.

Cada artista presentó números de acuerdo a sus habilidades, Janica lograba enormes burbujas usado hilos o cuerdas delgadas, Fang lograba sorprendentes figuras con humo y burbujas, incluso logró meter tres burbujas con humo en una más grande y las hizo girar sin que se reventarán y Jano las hacía brillar usando luces de colores.

Durante una hora los pequeños tuvieron la libertad de ir y venir de su butaca al pie del escenario, para jugar con los artistas o tratar de atrapar la lluvia de burbujas que varias veces apareció durante el show, aunque algunos adultos no se quedaron con las ganas de hacer lo mismo y recordar así un poco de su infancia, hasta que Fang, Jano y Janica salieron juntos a dar las gracias al público y las luces se volvieron a encender.