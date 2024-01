Gaspar Henaine "Capulina" regresará con "Capulinitas", un museo y hasta bioserie

El 6 de enero es una día especial y mágico, por eso no podría haber mejor fecha para que viniera al mudo un actor que brindó risas y mucho amor al público mexicano, se trata de Gaspar Henaine "Capulina", quien hoy hubiera cumplido 98 años de edad, pero lo más curioso es que también hubiera celebrado 75 años de matrimonio con su eterna novia María Frías.

"Mi abuelito tenía un día muy bonito el 6 de enero, era el día en que él estaba muy contento porque se celebraba su cumpleaños, su aniversario y el Día de Reyes, también era el día en que todos nos reuníamos y estábamos ahí con él era como matar tres pájaros de un tiro", explicó Oliver Henaine, nieto de Capulina, en un video que compartió el día de hoy en la página de Facebook del cómico.

También compartió que en el momento de partir la rosca a quien le saliera el Niño Dios tenía que poner dinero y después se hacía una rifa, para que el ganador se llevara todo lo recaudado; otro de los recuerdos fue que el 6 de enero de 2011, que fue el último Día de Reyes que Gaspar Henaine vivió, tuvieron como invitado especial a Carlos Rivera porque era gran fan de su abuelo y tenía el deseo de conocerlo, una ocasión que dijo, la pasaron muy bien, sin saber que a los ocho meses el actor moriría.

Un homenaje a Capulina

Es por eso que Oliver está enfocado en preservar la memoria de su abuelo de diversas formas, por eso en 2017 Oliver creó el canal de Youtube con el fin de responder a las preguntas que la gente le hace de Capulina, entre ellas ¿Cómo era en la vida diaria? ¿Era divertido como en sus películas? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Por qué su sombrero tenía un hoyo?, etcétera, y hasta el día de hoy tiene más de 60 mil suscriptores, pero aunque se piense que va lento el nieto de Capulina aseguró que va creciendo a paso seguro.

Los sombreros de Capulina en su hijo y su nieto. Foto: Cortesía Oliver Henaine

"Me importa mantener vigente lo que él trabajó por tantos años, se partió el lomo para poder proveer a su familia, creó un nombre y un legado en México, como para que la siguiente generación ya no se acuerde de él. A pesar de que tiene rato que falleció, sigue siendo alguien muy querido y reconocido en el país, entonces qué mejor que dar continuidad a lo que dejó y además dar un mensaje positivo", dijo Oliver en entrevista con El Universal.

El nieto de Capulina comentó que entre los proyectos que tienen con la imagen de su abuelo, el más importante es el museo en honor a su memoria, el cual busca que esté en Chignahuapan en la casa donde nació y creció, pero hasta el momento va algo lento su desarrollo porque están en negociaciones con los actuales dueños del inmueble.

"Es de un amigo nuestro y estamos en pláticas con él para poderla usar, sobre todo porque es su casa y tenemos que ver si se puede hacer lo que queremos; mi abuelito se la vendió en vida, entonces hay una muy buena relación con él".

También el hacer un parque de diversiones temático, donde todo sea netamente familiar y para las personas de todas las edades, donde además si así lo prefieren puedan encontrar diversas opciones de alimentos y hasta hospedaje.

Entre los objetos personales que hay para exhibir en el museo, están todos los ejemplares de sus cuentos, los cuales están empastados porque así la editorial se los obsequió al actor y al dibujante, sus guiones con anotaciones que Capulina, sus colegas y los directores hicieron, vestuario, entre otras cosas.

"En uno de sus vestuarios de la película "Capulina Speedy González" (1970), donde su personaje comía chile para correr rápido, todavía hay semillas del chile que usaba en la película, que seguramente lo mordía y se lo guardaba en el saco, y ahí quedaron las semillas; entonces mucho de su vida es sorpresivo, me sorprende a mí y le sorprende a la gente, entonces es bonito hablar de eso".

Hay cosas de su abuelo que despiertan la nostalgia de la gente, por ejemplo los Capulinitas, que eran unos cuentos con dibujos de las aventuras de Capulina, que eran de tamaño pequeño y se conseguían cada semana en los puestos de periódico; por eso constantemente le preguntan si vende los que tiene.

"Tanta gente me pide los Capulinitas que ahorita estamos en proceso de reeditarlos, van a ser mismos dibujos diferentes historias; así que sus fans se podrán llevar su cuento, ya sea en la tienda en línea o en la tienda física, y esperemos que esto se realice este año. Lo padre va a ser que si las personas crecieron con esas historias, sí van a sentir que tienen el mismo lenguaje pero están traídas a la actualidad. Esto también será independiente, porque queremos que la gente sepa que lo que encuentran en nuestra tienda es algo hecho por la familia, que no es hecho en masa, entonces básicamente es un proyecto entre la familia del dibujante y yo".

Capulina podría tener un videojuego y una bioserie

A esto se suma una caricatura, un juego de video para teléfonos móviles, un Airbnb temático y una bioserie que ya está en desarrollo.

"La serie apenas la empecé a escribir porque quiero que sea una producción mía, todo lo que sea de mi abuelo me gusta hacerlo de forma independiente porque quiero que sólo se de a conocer lo que la familia desee, sin que necesariamente pase por un filtro; entonces este proyecto se está trabajando y junto con mi papá estoy haciendo lo que cualquier escritor haría, que él me ayude a verificar ciertos hechos para que todo sea verdad y yo no le eche mucho entusiasmo a lo que se diga".

Oliver compartió que hasta el momento ni una casa productora o alguna plataforma, se ha acercado a él o a su familia para hablar sobre la bioserie, aunque no lo toma mal porque si llegado el momento esto sucede el trabajo ya estará adelantado y no tienen que hacer algo desde cero.

"También creo que se debe a que no fue un hombre de escándalos y yo hablo mucho de Dios, eso lamentablemente no resuena con la gente y no vende; como va a ser algo más sano a lo mejor no le ven potencial de que sea una serie picosa, pero yo he comprobado que pasaron muchas cosas en la vida de mi abuelo, pero pasaba alrededor de él, estaba en medio de cosas bien locas pero no era parte; de hecho el primer capítulo inicia cuando su trío lo abandona en Estados Unidos, no sé si por envidia o por qué, pero lo dejan y la gente verá cómo reaccionaba a cosas así".

