Galilea Montijo dedica romántico mensaje a su novio, Isaac Moreno: "Gracias por no soltarme"

Galilea Montijo y el español, Isaac Moreno, han decidido gritar su amor a los cuatro vientos mediante una publicación que la conductora de "Hoy" hizo en sus redes sociales y con la que sorprendió a todos sus seguidores.

En marzo de este año, Galilea anunció en fin de su matrimonio con el político Fernando Reina debido, según explicó en un comunicado, a fuertes diferencias que surgieron durante la pandemia y las cuales afectaron su relación. Semanas más tarde, Montijo fue vista con Moreno de vacaciones, lo que hizo que los rumores que indicaban un nuevo noviazgo comenzaran a surgir.

Aunque durante varios meses la también actriz se negó a confirmar o desmentir las especulaciones en torno a su vida sentimental, tal parece que ahora ya no le importa lo que la gente pueda o no opinar, ya que no solo oficializó su romance, sino que, de una vez por todas, habló de lo enamorada y feliz que está.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la expresentadora de "La casa de los famosos" compartió la primer fotografía junto a su guapo novio, quien es ocho años menor que ella y a quien, además le dedicó un romántico mensaje.

"Gracias por estar en las risas, pero sobre todo por no soltarme en mis peores momentos", escribió la famosa junto a la postal en la que ambos aparecen abrazados.









Inmediatamente varios de sus seguidores y amigos cercanos comenzaron a celebrar a la pareja; sin emabrgo, entre todos los comentarios el que destacó fue el del propio Moreno, quien decidió responder a su amada con una breve pero contundente frase: "Te amo", expresó.

Tras su divorcio la tapatía reveló que, aunque no tenía planes, estaba abierta al amor y a la posibilidad de volver a casarse, siempre y cuando llegara la persona correcta a su vida: "Siempre voy a creer en el amor, siempre voy a estar abierta al amor", dijo.

Esta no es la primera vez que la pareja aparece junta en las redes, ya que algunos medios o amigos habían publicado videos donde ambos aparecían, pero sí es la primera ocasión en la que deciden compartir un poco de su noviazgo con el público.

