Galilea Montijo, conmovida, cuenta cómo vivió su familia el paso de "Otis" en Acapulco

"Otis" ha significado una de las catástrofes naturales más devastadoras en toda la historia de nuestro país. El 25 de octubre el huracán, clasificado como categoría 5, tocó piso en las costas guerrerenses causando graves destrozos, especialmente en las playas de Acapulco.

Varias familias, incluyendo la de algunos famosos como la de Galilea Montijo, sufrieron las afectaciones del ciclón, ya que no solo lo perdieron sus bienes, también quedaron incomunicados durante horas, lo que creo una gran incertidumbre.

Montijo viajó hasta el puerto para reencontrarse con su hijo y su exesposo, quienes se encontraban en la zona y a su regreso a la ciudad, narró los minutos de incertidumbre que vivieron.





Lee también Galilea Montijo ayuda a damnificados en Acapulco con su celular y la cámara

Durante la última emisión del programa "Netas Divinas", la presentadora detalló cómo fue la última llamada con su hijo, Mateo, y Fernando, su expareja, horas antes de la llegada de "Otis": "Terminé de hablar con Mateo a las 10 de la noche, porque estaba con su papá. Yo le estaba diciendo a Fer: ‘Cuídense, porque dicen que viene fuerte’, (y él) me dice: ‘Ya fuimos a comprar comida, tranquila, cancelaron clases", contó.

Horas después inició la preocupación pues ya no pudo contactarlos y las noticias, tanto en los medios como en las redes, eran devastadoras: “Me desperté a las 5 de la mañana y empiezo a ver mensajes con todo lo que había pasado, porque en el transcurso de unas horas todo se devastó, la incertidumbre que, al día de hoy todavía no saben de su gente, es terrible no tener esa comunicación”, agregó.









Pese a las imágenes que ya habían salido, no podía imaginarse la intensidad del ciclón, y solo pudo darse cuenta de ella una vez que llegó a Acapulco y vio la escena completamente en vivo: "No existe imagen, no existen palabras para describir lo que realmente está sucediendo en toda esa zona. Fue terrible, ni la misma gente de guerrero se esperaba tal magnitud, no estaban preparados”.

Galilea dejó claro que hasta el día de hoy hay muchas familias que no han logrado reunirse, además de que muchos de ellos perdieron absolutamente todo; pero lo que destacó es que la esperanza y las ganas de salir adelante fueron lo único que "Otis" no logró arrancarles.

Lee también Galilea Montijo sale de "Hoy" para reunirse con su hijo en Acapulco luego del paso del devastador huracán "Otis"