Gala Montes y Sian Chiong, se suman a "La casa de los famosos México"

Los dos nuevos integrantes del reality show "La casa de los famosos México" se presentaron el día de hoy, un día antes de que los participantes comiencen su proceso de aislamiento.

Galilea Montijo, quién será la conductora principal del reality, junto a Diego de Erice y Odalys Ramírez, fueron los encargados de dar a conocer a las dos nuevas personalidades de la casa comenzaron dando detalles de sus personalidades.

“Uno con sangre muy caliente, aparte tiene sangre asiática”, comenzó presentando Galilea Montijo al primero de sus participantes Sian Chiong, actor y cantante.

Sian se presentó con un baile sensual, y adelantó que es lo que va sumar con su presencia en "La Casa de los Famosos".

“Que no le voy a aportar, alegría, sabor, buena onda, su mirada sus cositas”, adelantó Sian.

Después presentaron a una nueva participante: “La otra lo que sí les puedo decir es que es grandota. Es actriz, cantante, polémica y aguerrida confrontativa”, adelantó Galilea Montijo.

Finalmente se reveló que Gala Montes es quien se unirá a "La casa", a pesar de que durante semanas estuvo negando que participaría en el reality show.

“Voy a entregar todo, vengo dispuesta a todo, no tengo nada que perder, me siento lista, me voy a divertir siempre me divierto en mi trabajo”, dijo Gala Montes.

Tendrán límites

Los dos nuevos participantes revelaron en conferencia de prensa cuáles serían sus límites una vez estén en total aislamiento y siendo grabados por 70 cámaras y siendo escuchados por 74 micrófonos.

“Tengo un tema con el cabello humano, espero no pisar pelos humanos me da mucho asco, voy a tener temas en la ducha, es una fobia que cada vez empeora más vengo a trabajar me como persona, pero eso creo que será un problema”, contó Gala.

Por su parte el actor Sian, adelantó que no está dispuesto a entrar en conflicto, y optará por la paciencia si se presenta una situación difícil.

“Hay límites que uno no debe cruzar a veces las cosas pueden calentarse a veces uno puede calentarse, no estoy dispuesto a llegar a la pelea, no entrar al conflicto”, aseguró el nuevo integrante.

Dispuestos a todo

Los actores han participado juntos en telenovelas donde han tenido escenas de besos por lo que no descartan relacionarse emocionalmente en el reality.

“Uno nunca sabe, Sian está bien guapetón, entonces ya veremos, ya nos conocemos las lenguas”, dijo Gala Montes. A lo que Sian suscribió:

“Somos actores, hay barreras que se rompieron hace un ratito entre nosotros, esto es un show estamos dispuestos a hacer el show para llegar al final y ganar”, dijo Sian.

Cambiarán elementos

Además de la remodelación de "La casa de los famosos" en general que incluye 780 metros cuadrados sumando el jardín, habrá elementos que van a cambiar como los nombres de los cuartos, que dejaron una huella en la edición anterior al llamarse Cielo e Infierno.

“Va haber cosas nuevas se trata de contar una nueva historia y nuevas historias, está segunda temporada habrá cambios para contar una historia nueva desde cero” adelantó Galilea, sin embargo no dijo los nuevos nombres de cada cuarto.

Además habrá una nueva tecnología en los ventanales de la casa que se podrán oscurecer con un click impidiendo que lo que pase del otro lado pueda verse.

Al mismo tiempo habrá nuevas dinámicas en el reality como el robo de la salvación y un duelo completamente en vivo para decidir quien roba la salvación, se mantiene el duelo de posicionamiento y también habrá una dinámica aunque no explicaron cómo será, llamada de sinceramiento.

El ganador del reality se llevará 4 millones de pesos.





