Gala Montes pone su confianza en la terapia

Gala Montes confía en la terapia para cualquier ámbito de su vida. No sólo en el personal, donde en los últimos días reveló conflictos por una presunta extorsión por parte de su madre, y que la llevó a pensar en el suicidio, sino también en el ámbito profesional.

“Aprendes las conductas y los trastornos y los patrones y las reacciones, o sea, te da un panorama más grande de lo que son tus emociones; aprendes a jugar con ellas más fácilmente y me ha dado un rango de posibilidad como actriz”, asegura en entrevista.

Gala asegura que ha podido desempeñar estas habilidades principalmente en su personaje de Rebeca Ramírez, una asesina en la telenovela Vivir de amor.

“Este personaje aborda mucho la salud mental porque, si no cuidamos y tratamos esa parte importante de nuestra vida desde una corta edad, puede traer muchas consecuencias a largo plazo. Es lo que pasa con Rebeca (su personaje) que nunca fue atendida, ni diagnosticada, y simplemente vive su vida, está haciendo malas cosas y eso tiene sus consecuencias, pero para ella es normal, retrara ese extremo de no tratar nuestras emociones”, apunta Gala.

Además, la atención psicológica que ha tomado la actriz de 25 años le ha ayudado también a lidiar con el odio que a veces se vive injustificadamente en las redes sociales. Gala ya ha experimentado de cerca eso debido al carácter de su personaje en la telenovela, que al ser agresiva recibe enojo por parte del público.

“Me doy cuenta cómo la gente no sabe distinguir, me critican y juzgan como si en mi vida personal fuera como es mi personaje, no es así, pero me ha hecho tener una piel más gruesa”, asegura.

Al mismo tiempo, poner atención a sus emociones le ha hecho tener más claro quién es y hacia dónde se dirige.

“Llevo muchos años intentando y audicionando para irme a EU. He estado estudiando inglés por muchos años, porque siento que, si estás preparado, no te agarran las prisas. Prepararme como actriz y como persona es lo más importante. Tengo claros los papeles que me gustaría interpretar, pero la vida te sorprende, no me cierro las puertas para ningún proyecto”, explica.

El final de Vivir de amor será el 26 de julio a las 16:30 horas por Las Estrellas, y también está disponible en ViX.