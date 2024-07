Gala Montes no va a "La casa de los famosos" ¿o sí?

En medio del delicado pleito con su mamá, Gala Montes, la villana de la telenovela “Vivir de Amor”, niega a EL UNIVERSAL que participará en la nueva temporada de “La casa de los famosos, México”. Aunque en la lista que se filtró de los posibles participantes entrarán se encontraba su nombre, Gala asegura que no es así; sin embargo llegó a titubear antes de su respuesta: “No, no participo, todavía no se puede decir, aún están anunciando al resto de los participantes, pero no, yo no”. Eso sí, esto no es de fiar, pues ya previamente, el conductor Arath de la Torre había dicho que no volvería a participar en un reality y será uno de los nuevos inquilinos del show.

Los cantantes Danna y Alex Hoyer son de los que no tienen problema con compartir imágenes juntos en redes sociales; sin embargo, parece que cuando se trata de un evento público, como lo fue este jueves la alfombra verde de los MTV Miaw, prefieren darse su espacio, pues al desfilar previo a la premiación decidieron hacerlo por separado. Primero, él recorrió la pasarela, buscando pasar desapercibido, y luego ella también hizo la caminata sola, eso sí, sin detenerse más que para tomarse la fotografía de su paso por la alfombra.

Danna fue una de las artistas más esperadas de la noche. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL.





Ex de Toñita revela por qué terminó su relación

Hay artistas que tienen muy claras sus prioridades y Toñita es una de ellas. A finales de junio dio por terminada su relación con el cantante Paolo Rubboli, y aunque no había querido revelar las razones, él sí quiso aclarar que no fue por infidelidad sino por una razón muy poderosa: ella necesita pasar más tiempo con su hija Nimbe, quien tiene antecedentes de depresión y hoy la necesita, por lo que él comprendió que este no era el momento para pensar en tener una relación, aunque las cosas marcharan bien entre ellos. Así que el fin se dio en buenos términos y de manera definitiva, para que ambos tengan la oportunidad de encontrar el amor con alguien más si así lo desean.





