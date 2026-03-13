Hollywood, California.— La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas continúa armando la escenografía para la entrega de sus premios, en la que dos árboles de mediana altura, sembrados, y macetas rosadas, han sido colocados para custodiar la escalinata principal.

Los nominados ascenderán por ella a la puerta del Dolby Theatre este domingo para celebrar la entrega número 98 de la estatuilla dorada.

La gala de la Academia, en Hollywood, se tiñe de ocre y morado. Foto: Mario P. Székely/Corresponsal

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Los organizadores han decidido apostar este año por colores más orgánicos y naturales, con tonos ocres; mientras que la propia red carpet presenta matices de arcilla y rojo ladrillo

La red carpet, que colinda con los árboles de aspecto otoñal, se extenderá unos 270 metros, sobre la que se posarán invitados como Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Ewan McGregor y Channing Tatum, entre otros.

En el pasillo de la escalinata, luces lilas y verdes, dirigidas por decenas de spots, apuntan a distintos puntos de la red carpet, pintando lunares luminosos que, seguramente, darán aún más brillo a las celebridades.

La gala de la Academia, en Hollywood, se tiñe de ocre y morado. Foto: Mario P. Székely/Corresponsal

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